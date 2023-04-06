沙特與伊朗外長周四在北京會晤 七年來首次

沙特，伊朗，中國

繼上個月伊朗和沙特宣布將恢復邦交之後，兩國外長周四（4月6日）在北京會晤，為關係正常化進一步發展進行磋商。這是兩國外長自2016年斷交以來的首次正式會晤。

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據伊朗外交部表示，伊朗外交部長阿卜杜拉希揚和沙特外交大臣費薩爾-本-法哈尼"進行了會談並重點就正式恢復雙邊關係和重新開放兩國使領館的步驟交換了意見"。聲明補充說，兩位部長 "還討論了雙邊問題"。

中國官媒央視CCYV周四報道稱讚這一 "兩國外交部長七年多來的首次正式會晤"，是 "在中國的積極調解下 "實現的突破。

在中國的斡旋下，沙特和伊朗3月10日宣布兩國將在兩個月內恢復外交關係。這一和解意味着雙方將在5月中旬之前重新開放大使館，並恢復執行20多年前簽署的經濟安全合作協議。 預計伊朗總統萊西在4月底齋月之後，將應沙特國王薩勒曼的邀請訪問利雅得，以正式慶祝兩國的和解。

分析指，北京此次悄悄在伊朗和沙特之間進行斡旋實現突破，引發地區震動，可能會對某些地區衝突產生影響，特別是敘利亞和也門，兩國都支持對立一方。同時，斡旋也顯示中國越來越多地參與到中東事務，而此前北京一直被視為不願意介入該地區的棘手問題。

伊朗和沙特3月曾對中國對其雙方會談的 "主持和支持 "表示感謝，同時表示，伊拉克和阿曼蘇丹國自2021年春季開始也在其中發揮了調解作用。

美國方面對伊沙3月10日的和解聲明表示 "歡迎"，同時強調會繼續觀察伊朗是否會履行其義務。一些分析認為，此次和解或代表着一種模式轉變，將挑戰伊朗的死敵華盛頓在中東的傳統主導地位。同時，作為美國盟友和伊朗另一個敵手的以色列對伊沙和解感到擔憂，這可能會影響到亞伯拉罕協議、即以色列與某些阿拉伯國家啟動的正常化進程。

在與利雅得談判的同時，德黑蘭也在尋求與其他自親沙特的國家恢復關係， 最近幾個月，阿聯酋和科威特已先後恢復對伊朗的外交，巴林和埃及或隨後跟進這一進程。

在時隔八年後，伊朗本周二任命了該國駐阿布紮比大使，而阿聯酋去年8月已宣布向德黑蘭派遣大使，表示希望與伊朗 "加強關係"。