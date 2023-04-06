烏克蘭戰爭: 克里姆林宮排除了中國調解的可能性

俄羅斯/中國/烏克蘭

克里姆林宮周四排除了中國進行調解以停止烏克蘭戰爭的可能性，認為遭受眾多軍事挫折的俄羅斯別無選擇，只能繼續其攻擊行動。

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據法新社報道，克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)今天4月6日向記者表示："當然，中國在調解方面有着巨大而有效的潛力。但烏克蘭的局勢很複雜，沒有政治解決的前景。而且，就目前而言，除了繼續開展“特別軍事行動”（克宮對侵烏戰爭委婉說法），我們沒有其他解決辦法"。

佩斯科夫被問及中國進行調解的可能性時做了如上回應。此前，今天早些時候，法國總統馬克龍在北京表示，他指望與普京關係密切的中國同行習近平能夠"讓俄羅斯恢復理智"。

在3月的莫斯科峰會上，普京先生和習近平先生顯示了他們的良好默契，擺出了決心抵制美國霸權的戰略盟友姿態。

中國已經勾勒出一個烏克蘭和平計畫的雛形，但這個計畫仍然非常模糊和理論化，北京堅持相互矛盾的原則，如尊重國家的領土完整，從而尊重烏克蘭的領土完整，以及捍衛俄羅斯的外交和安全利益。

雖然北京官方聲稱保持中立，但習近平先生從未譴責過俄羅斯對烏克蘭攻擊，也從未與烏克蘭總統沃洛季米爾-澤連斯基會談過。

烏克蘭一再堅持認為，和平的前提條件是俄羅斯軍隊從烏克蘭所有領土撤出。而莫斯科方面則希望基輔至少放棄被普京先生宣稱吞併的烏克蘭的五個地區。