習近平上台後 中俄共享網絡審查策略

中俄/網絡審查

泄露的文件顯示，早在習近平和普京宣布建立“無上限夥伴關係”及克里姆林宮入侵烏克蘭後發起廣泛審查運動之前多年，北京和莫斯科已經開始分享監控異議人士和控制互聯網的方法和策略。

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美國國會自由歐洲電台/自由電台4月5日發布獨家消息說，2017年和2019年中國網信辦（CAC）官員與俄羅斯政府網管機構（Roskomnadzor）之間的閉門會議的文件和錄音顯示：中俄在這方面的合作日益增強。

特別是，從習近平作為中國領導人在2013年首次訪問俄羅斯以來，控制網上信息一直是中俄合作的焦點。在隨後的幾年裡，在嚴控互聯網的共同願景驅動下，中俄高官通過一些協議和高級別會議擴大了這種合作。

這個消息還透露，俄羅斯官員在一系列問題上向中國同行學習如何破壞VPN(虛擬專用網)和“托爾”匿名通信的自由軟件(Tor)等規避工具，並尋找破解加密的互聯網數據的方法。

中國官員則學習俄羅斯在“監管媒體和處理民眾異議方面”的專業知識。此外，在2019年的一次會議上，中國網信辦官員曾要求俄羅斯通信監管局屏蔽一系列與中國相關的新聞報道和採訪鏈接”等等。

在2017年7月，俄羅斯網管部門（Roskomnadzor）負責人紮羅夫（Aleksandr Zharov）要求時任中共中央網信辦（CAC）副主任任賢良率領的中國代表團幫助安排俄羅斯專家訪問中國，“在那裡他們可以研究金盾工程的運作情況”--這是一個包羅萬象的互聯網審查和監視系統有助於構成俗稱的中國防火牆。

俄羅斯調查記者、《紅網》一書的作者之一安德烈-索爾達托夫（Andrei Soldatov）說，雖然沒有定論，但這一要求突出了俄羅斯是如何在社交媒體時代試圖效仿中國對其人民進行控制的。

索達托夫告訴自由歐洲電台/自由電台（RFE/RL）"2017年是一個決定俄羅斯互聯網走向什麼方向的關鍵時期"。"正是在這個時期，俄羅斯在研究如何建立它現在擁有的更複雜的系統，看起來俄羅斯人從中國人那裡學到了一些如何做這件事的方法。"

多年來，俄羅斯政府一直在建立技術和法律基礎設施，以扼殺網上的言論自由。其中許多措施在實踐中磕磕絆絆，包括在2018年笨拙地試圖禁止電報群Telegram消息應用程序，而其他工具，如VPN和Tor也大多躲過了俄羅斯審查人員。

但在2019年，這些努力達到了頂點，當時一項有爭議的"主權互聯網"法律生效，允許莫斯科通過將網絡流量路由到國家控制的基礎設施並創建一個國家域名系統來加強對該國互聯網的控制。

雖然俄羅斯的許多措施與中國國內的措施相比仍有很大差距，但它們繼續在技術上更加先進，限制性更強，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，這一進程加快了。