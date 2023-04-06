衛報: 俄羅斯叛逃官員揭普京偏執狂和秘密列車

俄羅斯/普京

去年叛逃的俄羅斯高級安全官員罕見地讓外界深入了解普京的偏執生活方式，他證實了普京的秘密火車鐵路網絡、在不同城市的相同辦公室、嚴格的個人隔離和不斷升級的安全協議的細節。

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英國《衛報》4月5日報道，去年叛逃的俄羅斯高級安全官員格列布-卡拉庫洛夫（Gleb Karakulov）曾在俄聯邦保護局（FSO）擔任隊長，該局是負責保護俄羅斯高級官員的強大機構。他描述普京採取措施掩蓋自己的行蹤，"對自己的生命有病態的恐懼"。

這位36歲的俄聯邦前安全高官對普京的秘密列車網絡解釋說，使用火車是因為"它不能被任何信息來源所跟蹤。這是一種隱蔽的方式"。

俄羅斯調查機構Proekt此前報道了這列秘密火車的存在，以及包括普京在莫斯科地區新奧加廖沃的住所和他在黑海度假勝地索契的Bocharov Ruchei住所附近的平行線路和車站的秘密鐵路網絡。

之前，流亡的俄羅斯億萬富翁米哈伊爾-霍多爾科夫斯基創辦的政治新聞組織"檔案中心"採訪了

卡拉庫洛夫。《衛報》說他們查閱了這個採訪，並確認了卡拉庫洛夫頂級信息工程師的資歷。他曾與普京先生廣泛往來，並協助普京傳遞一些最秘密的信息。

卡拉庫洛夫是負責加密俄羅斯頂級高官信息的總統通信局"外勤小組"的成員，他估計自己曾與頂級高官進行了180多次旅行。他似乎是自俄羅斯侵略烏克蘭戰爭開始以來叛逃的最高級別情報官員。

在採訪中，卡拉庫洛夫稱普京為"戰犯"，並告訴其他軍官，他們應該站出來提供對俄羅斯公眾隱藏的信息。

他說：“我們的總統已經與世界失去聯繫”。“在過去的幾年裡，他一直生活在一個信息繭中，大部分時間都在他的住所中度過，媒體非常恰當地稱之為掩體”。“他對自己的生命有病態的恐懼”。“他把自己包圍在一個密閉的隔離層和信息真空組成的不可逾越的屏障中”。“他只重視自己的生命以及家人和朋友的生命"。

卡拉庫洛夫描述了一個虛擬的國中之國：其中包括消防員、食品測試員和其他與普京一起出國旅行的工程師，為了解這位俄羅斯總統的偏執程度和受庇護的生活方式提供了罕見的第一手資料"。他說：“他們稱他為老闆，以各種方式崇拜他，而且只用這些詞來談論他”。

卡拉庫洛夫還描述了在飛機、直升機、豪華遊艇上，甚至在2022年10月訪問期間在俄羅斯駐哈薩克斯坦大使館的防空洞里為普京設置秘密通訊。從那裡，卡拉庫洛夫最終逃到土耳其，並從那裡逃到西方一個未披露的國家。

他證實，普京在很大程度上依靠其安全部門提供的報告獲取信息。卡拉庫洛夫說，“普京不使用手機或互聯網，甚至在國外旅行時都不帶互聯網專家”。他說：“他只從他最親密的圈子裡接收信息，這意味着他生活在一個信息真空中”。

卡拉庫洛夫說，普京在聖彼得堡、索契和新奧加廖沃使用了相同的辦公室，特務們使用了假的車隊和誘餌飛機來假裝他要離開。"他說："這是一個詭計，首先是為了迷惑外國情報機構，其次是為了防止對他的生命進行任何攻擊嘗試。

他說，自2020年爆發冠狀病毒大流行以來，普京的行為和生活方式發生了重大變化，當時總統從大多數旅行和公開露面中退縮。

卡拉庫洛夫說："他已經把自己與世界隔絕開來”。"他對現實的看法已經變得扭曲了。"

採訪中沒有透露卡拉庫洛夫為普京或其他高級官員加密了哪些信息，也沒有透露更多關於普京的戰爭準備工作或戰略的信息。

卡拉庫洛夫描述了他在普京訪問哈薩克斯坦期間冒險逃往西方的情況。旅行期間，他的妻子和女兒秘密飛往阿斯塔納。他們數次推遲叛逃，直到訪問快結束時，卡拉庫洛夫告訴他的同伴他感到不適，然後與家人一起逃到機場。“檔案中心”說，卡拉庫洛夫目前下落不明。《衛報》證實，在俄羅斯內政部的犯罪嫌疑人公共數據庫中，卡拉庫洛夫被列為受通緝者。