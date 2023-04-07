布林肯：馮德萊恩的信息正確，不是對華脫鉤，而是去風險

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4月5日，美國國務卿布林肯(Anthony Blinken)在布魯塞爾參加北約外長會議之際就芬蘭和瑞典加入聯盟，土耳其從中扮演的角色，俄羅斯入侵烏克蘭以及台海局勢等系列問題接受了歐洲新聞台節目的專訪。布林肯在採訪中表示，中國不應該採取任何單邊行動破壞台灣海峽現狀，如果中方的舉措引發危機，則幾乎對世界上每一個國家都有影響，將會嚴重破壞全球經濟。他並重申，美方希望與中國的競爭不會轉向衝突。

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就記者提問鑒於芬蘭已經成功加入北約，同期申請入盟的瑞典是否能追隨其後的提問，布林肯表示：“我相信，這將會發生；它將很快發生。我完全預計，在維爾紐斯峰會上，即7月舉行的北約領導人峰會上，瑞典將追隨芬蘭，成為北約的兩個最新成員。”

當被問及這是否將取決於5月土耳其大選的結果時，布林肯表示：“存在一個過程，當然，幾乎每個北約國家都已經批准了瑞典的成員資格。土耳其和匈牙利還沒有（批准），但根據我聽到的一切，包括每一個——幾乎每一個盟友，在我們今天和昨天剛剛舉行的會議上，呼籲瑞典儘快追隨芬蘭。我認為，隨着維爾紐斯領導人峰會的召開，我預計這一進程將在維爾紐斯完成。”

布林肯補充說：“土耳其有合法的利益，其與芬蘭和瑞典都進行了直接和良好的合作，試圖解決其中一些利益和關切。我想你已經看到這一進程的成功體現在芬蘭加入了北約組織。同樣，我完全預計在未來幾周和幾個月內，瑞典也會有同樣的情況，而且無論如何，我預計在維爾紐斯首腦會議之前。”

記者提及土耳其是否在利用瑞典申請加入北約的機會以尋求美國在出口F-16戰鬥機等事務上讓利的提問，布林肯回答說：“對我們來說，這是一個完全獨立的問題。我們支持土耳其獲得一個升級的F-16項目，包括新的F-16戰鬥機，包括現有F-16戰鬥機的現代化。對我們來說，對拜登政府來說，這與加入北約的進程或任何其他問題無關。”

就對華關係，記者談到，“中國國家主席習近平訪問了莫斯科和普京，手持一個和平計畫，說到這裡，中國到目前為止表示，在這場戰爭中，其希望保持中立。您認為這種情況會改變嗎？”

布林肯說：“這裡有幾件事。首先，中國擺在桌面上的和平想法，其中一些是積極的——事實上，它們反映了中國已經說了很長時間的事情，我們中的許多人也說了很長時間。但它擺在桌面上的第一個要素——主權——應該是焦點。而中國的焦點應該是說服俄羅斯真正尊重烏克蘭的主權，並歸還其在違反《聯合國憲章》、侵犯烏克蘭主權的情況下用武力奪取的領土。”

布林肯續稱：“我認為中國也在試圖二者兼得。它希望被視為試圖推動和平，同時繼續以不同的方式支持俄羅斯——在言辭上，在國際機構中為其辯護，推動俄羅斯關於侵略的宣傳；而且，正如我們幾周前所說，甚至考慮向俄羅斯提供致命性援助。”

記者提問他是否對此感到關切，布林肯回答說：“這是我們的擔憂，我們幾周前公開說過，但不僅僅是我們，許多其他國家，每個國家都直接向中方表達了這一點，包括許多歐洲夥伴。而我的希望和期待是，中國不會採取這一步。但沒有人比烏克蘭人民更希望和平。他們是那些每天都在備受俄羅斯侵略的人。而且正如我們所說的，以及幾乎所有北約盟國和許多其他國家所說的——事實上，幾周前就有141個國家在聯合國這樣說過：這必須是一個公正和持久的和平。”

布林肯補充說：“這又是什麼意思呢？公正的和平是尊重《聯合國憲章》的基本原則，包括領土完整。它不能是一種贊同俄羅斯以武力奪取烏克蘭如此多領土的和平。而且，公正的和平需要是持久的，即我們不能僅僅獲得允許俄羅斯休息、整頓其部隊，然後在更方便的時候重新發動攻擊的東西。”

記者追問道，“但就在我們說話的時候，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）正在北京，他們的目的是以某種方式與中國接觸，以便對俄羅斯施加更多壓力。鑒於他們沒有成功說服，例如，普京不入侵烏克蘭或停止戰爭的事實，您期望他們能成功嗎？”

布林肯說：“中國與俄羅斯有一種關係，使它有一些籌碼。我不想誇大其詞，但它在俄羅斯面前有一些籌碼。俄羅斯越來越依賴中國，是這一關係中的次要合夥人，但它越來越依賴中國。因此，我們希望中國能夠利用其在俄羅斯的發言權，在它擁有的範圍內，利用它的影響力——推動實現公正和持久的和平。”

當被問及法歐領導人是否能就此說服習近平時，布林肯說：“中國說服俄羅斯是現實的嗎？嗯，我們拭目以待。但我認為第一件事是嘗試。第一件事是明確說明俄羅斯的侵略是不可接受的，俄羅斯不能簡單地用武力奪取另一個國家的領土並逍遙法外，如果中國堅持《聯合國憲章》核心的基本原則，將我們所有人聯繫在一起，那麼它應該站出來支持這些原則，並確保俄羅斯明白其所做的事情根本不能被接受。”

記者問道：“那麼，您對歐盟對中國的新方法以及馮德萊恩發出的關於不與中國脫鉤而是去風險的信息有什麼看法？比如說，這些信息是否與您在歐盟看到的一致？”

布林肯說：“我認為，首先，馮德萊恩主席的講話非常有力，與我們對中國的態度以及許多夥伴和盟友的態度完全一致。而且她是完全正確的。這不是關於脫鉤；而是關於去風險。例如，在經濟關係方面——是的，維持這種關係，因為它對我們所有人都很重要，但要確保在關鍵領域，在我們的安全可能受到威脅的地方，在戰略產業，在其他令人關切的地方，人們和國家要非常、非常小心。”

布林肯補充說：“我們都與中國有着複雜和非常重要的關係和聯繫。而我認為，你在過去幾年看到的是美國和歐洲以及亞洲的主要夥伴之間日益趨同，我們在如何處理與中國的關係方面日益趨同，理解我們處於競爭之中，理解有些地方對我們來說是重要的合作，因為有大的、跨國的問題需要這種合作，將使我們所有的人受益，還有一些地方顯然我們的利益受到挑戰，我們的價值觀受到挑戰，我們將一起站起來捍衛它們。”

此外，就台灣周邊近來的緊張局勢，記者問道：“當我們看到台灣在這方面也有一些升級，我們離超級大國的衝突還有多遠？而我在這裡講的是中國和美國的關係”。

布林肯說：“我們一直非常明確，我們不希望，我們不尋求衝突。我們不是要遏制中國。相反，我們希望維護和平、穩定，創造機會。談到台灣問題，我們的政策幾十年來一直是一致的。中國大陸和台灣之間的任何分歧都需要和平解決。任何一方都不應該做任何破壞現狀的事情，不應該採取任何會這樣做的單邊行動，而且-”

記者問道這是否有所改變，布林肯接著說：“那是由北京決定的。從我們的角度來看，我認為這個觀點——我在與我們的許多北約盟國以及亞洲的合作夥伴的談話中聽到了這一點。人們擔心，如果由於中國在台灣問題上的行動而出現危機，將對地球上的每個國家產生影響。50%的商業交通——全球商業交通的50%，每天都要經過台灣海峽。我們的智能手機、洗碗機和汽車所需的半導體，有70%是在台灣製造的。如果由於中國的某些行為而出現某種危機，這將對全球經濟產生可怕的破壞性影響，這就是為什麼世界各國期待各方的行為和行動都要負責任。”

布林肯表示：“我們決心，就美國而言，確保我們負責任地處理與中國的關係。這就是其他國家所期望的，也是我們所尋求的。再說一遍，沒有人在尋找衝突。恰恰相反，我們想確保我們避免這種情況。是的，我們是在競爭中——競爭沒有錯，只要它是公平的。但我們想確保這種競爭不會轉向衝突。”