烏軍作戰計畫等情報被指遭泄露，美國防部展開調查

烏克蘭/俄羅斯/美國

據《紐約時報》4月7日援引拜登政府高級官員的話報導，詳細說明美國和北約在烏克蘭發動對俄羅斯軍隊的反攻前加強烏軍的秘密計畫，本周在推特和電報這些社交媒體上流傳。電報是一個擁有5億多用戶的平台，在俄羅斯和烏克蘭廣泛使用。美國國防部的一名官員向美國有線電視新聞（CNN）證實，五角大樓正在調查社交媒體上流傳的似乎是美國和北約有關烏克蘭的機密軍事信息的截圖。

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《紐約時報》報導指出，軍事分析家說，這些文件似乎在某些部分被修改了原始格式，誇大了美國對烏方戰死者的估計，而低估了對俄軍死亡的估計。分析家們說，這些修改可能表明莫斯科在努力製造假消息。但是，原始文件中披露的信息，如預期的武器交付、部隊和營級兵力以及其他計畫的照片，表明美國在援助烏克蘭的努力中在情報方面遭到的重大破壞。

拜登政府的官員們正在努力使它們被刪除，但截至星期四晚上，他們還沒有成功。美國國防部副發言人薩布麗娜·辛格（Sabrina Singh）說：“我們知道有關社交媒體帖子的報道，本部門正在審查此事”。據悉，這些文件沒有提供具體的作戰計畫，比如烏克蘭打算如何、何時、在何處發動進攻，美國官員說，這可能會在下個月左右到來。而且，由於這些文件是五周前的，它們提供了一個時間快照——截至3月1日，美國和烏克蘭對烏軍可能需要發動的戰役的看法。

報導稱，然而，對於一個訓練有素的俄羅斯戰爭策畫者、戰地將軍或情報分析家來說，這些文件無疑提供了許多誘人的線索和洞察力。例如，文件提到了美國對烏援助的海馬斯多管火箭系統的消耗率，該系統可以從遠處對彈藥庫、基礎設施和部隊集結地等目標發動攻擊。五角大樓沒有公開的烏克蘭軍隊消耗海馬斯系統彈藥的速度，在這些文件里出現了。

報導指，分析人士周五表示，可能很難評估文件披露對現在和未來幾個月前線戰鬥的影響。俄羅斯自己最近的攻勢在烏克蘭東部難以取得成果，西方分析人士爭論，俄軍在遭受驚人的傷亡後，是否有能力再發動一次或抵禦烏克蘭的反攻。目前尚不清楚這些文件是如何出現在社交媒體上的。但軍事分析家說，親俄羅斯的政府渠道一直在分享和傳播這些簡報幻燈片。分析人士警告說，俄羅斯方面發布的文件可能被選擇性地修改，以呈現克里姆林宮的虛假信息。

位於美國弗吉尼亞州的研究機構-海軍分析中心（CNA）的俄羅斯研究項目主任科夫曼（Michael Kofman）說：“無論這些文件是否真實，人們應該謹慎對待俄羅斯方面發布的任何信息”。例如，其中一張幻燈片說有16000至17500名俄羅斯士兵被殺，而烏克蘭有多達71500名士兵死亡。五角大樓和其他分析人士估計，俄羅斯的傷亡人數要多得多，接近20萬人傷亡，而烏克蘭的傷亡人數超過10萬人。

報導稱，儘管如此，分析人士表示，部分文件似乎是真實的，並將為俄方提供有價值的信息，如運送武器和部隊的時間表，烏克蘭部隊的集結數量和其他軍事細節。一份標有“最高機密”的文件提供了“截至3月1日的衝突狀況”。當天，烏克蘭官員在德國威斯巴登的一個美軍基地參加兵棋推演會議，一天後，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark A. Milley）和北約歐洲盟軍最高司令卡沃利（Christopher Cavoli）觀摩了這些會議。

另一份文件包括列出烏克蘭部隊單位、裝備和訓練的欄目，其中有今年1月至4月的時間表。文件中概述了正在組建的12個烏軍作戰旅，其中9個旅顯然是由美國和其他北約盟國訓練和供應的。在這9個旅中，文件稱6個旅將在3月31日前準備就緒，其餘的在4月30日前準備就緒。分析人士說，一個烏克蘭旅大約有4000至5000名士兵。

該文件稱，為了滿足時限要求，對烏軍的裝備交付時間將影響訓練和準備工作。該文件說，9個旅所需的裝備總數為250多輛坦克和350多輛機械化車輛。這些文件能夠被張貼在一個廣泛分散的社交媒體渠道上，並可能落入俄方官員手中，在俄羅斯似乎在烏克蘭的情報收集方面落後於美國的時候，這對莫斯科來說是一個巨大的突破。

報導指，這次泄密是戰爭開始以來首次公開的俄羅斯情報突破。在整個戰爭期間，美國向烏克蘭提供了關於指揮所、彈藥庫和俄羅斯軍事線上其他關鍵節點的信息。這種實時情報使烏克蘭人能夠瞄準俄軍，擊殺其高級將領，並迫使彈藥供應品遠離俄羅斯前線，儘管美國官員說烏克蘭在這些打擊的計畫和執行中發揮了決定性作用。

但美國和歐洲官員說，在戰爭早期，烏克蘭官員對與美國分享他們的作戰計畫猶豫不決，因為擔心泄密。就在去年夏天，美國情報官員說，他們對俄羅斯的軍事計畫往往比對烏克蘭的軍事計畫有更好的了解。

由於擔心分享他們的行動計畫也可能凸顯弱點並阻止美國的繼續支持，即使美國情報部門正在收集關於克里姆林宮的命令和俄軍指揮官的計畫的精確細節，烏克蘭人也在嚴密保護自己的計畫。去年秋天，烏克蘭和美國之間的情報共享大大鬆動，兩國一直在就烏克蘭攻勢的選項進行密切合作。但是，這種在社交媒體上發布並在世界各地都能看到的情報泄露，勢必會損害烏美兩國之間的情報共享。

CNN報導提及，烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在其電報頻道上說，他認為俄羅斯人是所謂的泄密事件的幕後黑手。波多利亞克說，被傳播的文件是不真實的，“與烏克蘭的真正計畫無關”，並且是基於“大量的虛構信息”。

波多利亞克稱：“俄羅斯正在尋找任何方式來抓住信息主動權，試圖影響烏克蘭反攻的方案計畫。”

波多利亞克說：“為了引起懷疑，損害以前的想法，用他們的‘意識’來嚇唬人。但這些只是俄羅斯情報部門行動遊戲的標準要素，僅此而已。它與烏克蘭的真正計畫毫無關係”。他補充說，俄軍“將很快熟悉”烏克蘭的真正反攻計畫。