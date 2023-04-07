盧拉稱克里米亞問題或不會再談 烏外交部：烏克蘭不會出賣自己的領土

巴西/烏克蘭/俄羅斯

4月6日，巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在首都巴西利亞向記者表示，俄羅斯總統普京“不能拿走烏克蘭的土地，甚至可能不會討論克里米亞，但他（2022年）再次入侵的（土地）將不得不重新考慮”。盧拉並稱，烏克蘭總統澤連斯基“也不能想要他認為自己想要的一切”，強調所有這些都必須是擺在談判桌上的問題。對此，烏克蘭外交部7日回應稱：“烏克蘭不會出賣自己的領土。”

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盧拉周四在與記者的座談中當談及國際問題時表示，俄羅斯不能拿走烏克蘭被入侵的領土，並再次為結束俄烏戰爭而提出的談判倡議加以辯護。據路透社報導，盧拉當天向媒體表示：“沒有必要發動戰爭。哦，普京想要什麼？普京不能拿走烏克蘭的土地，甚至可能不會討論克里米亞，但他（2022年）再次入侵的（土地）將不得不重新考慮。”

盧拉還談到：“澤連斯基也不能擁有他認為他想要的一切。北約將無法解決邊界問題。所有這些都是我們必須擺在桌面上的問題。”

盧拉表示，期待在建立一個多國集團以談判結束這場戰爭方面取得進展，這是他自上任以來一直提倡的一項倡議。盧拉說：“當我從中國回來時，我希望能夠說：‘討論和平的小組已經成立......’”

盧拉將於下周赴華訪問，俄烏戰爭預計會成為他與中國領導人習近平會談的主要話題之一。本周三，在盧拉發表聲明前幾個小時，巴西外交部長維埃拉（Mauro Vieira）也被問及巴西是否同意中方此前提出的12點和平提議，他辯稱應該仔細分析北京的計畫。

維埃拉說：“那裡有些事情我們完全同意，例如在停止敵對行動的情況下開始談判。我認為這些不僅僅是可以完成的合理事情......” 當被具體問及俄羅斯在烏克蘭佔領的地區時，維埃拉的反應比盧拉更克制。他說，巴西不會幹涉說什麼需要歸還或不需要，這將是俄烏兩國和平談判的一部分。

維埃拉強調，只要基本條件是停止敵對行動，巴西願意參與任何集體努力，無論是正式談判還是非正式接觸，以促進俄羅斯和烏克蘭之間的和平。維埃拉補充說：“我們沒有具體的建議，我們正在傾聽，我們說我們有空。因為我們與雙方交談。”

據烏克蘭國家通訊社報導，針對盧拉就克里米亞問題的發言，烏克蘭外交部發言人尼科連科（Oleg Nikolenko）周五回應稱：“烏克蘭讚賞巴西總統為找到阻止俄羅斯侵略的解決方案而做出的努力。同時，我們必須明確指出：烏克蘭不會出賣自己的領土。沒有任何法律、政治或道德上的理由讓我們放棄哪怕一厘米的烏克蘭土地。”

該發言人通過社交媒體臉書補充說，烏克蘭的立場仍然堅定不移：任何旨在恢復烏克蘭和平的調解努力都必須建立在尊重主權和根據《聯合國憲章》原則全面恢復烏克蘭領土完整的基礎上。