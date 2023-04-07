習近平：中國願與歐洲全面重啟各層級交往

習近平在與法國總統埃馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩於北京舉行的三方會晤中，呼籲歐洲與中國進行對話合作，以在地緣政治的緊張局勢和全球經濟疲軟的情況下維護世界和平與穩定。歐盟方則呼籲，“雖然歐中經濟關係存在一些嚴重的失衡需要解決，但雙方必須在最緊迫的全球挑戰上密切合作”。點擊以下內文視頻了解詳情。

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01:18 中國國家主席習近平，攝於2023年4月6日，北京 © AP

習近平表示：“當前國際形勢複雜多變, 烏克蘭危機延宕難解，疫後世界經濟復蘇動力不足，國際金融市場動蕩不寧，發展中國家面臨的困難增多”。

“中歐應當堅持對話和合作，維護世界和平穩定，促進共同的發展繁榮，推動人類文明進步，攜手應對全球性挑戰”。

“我們願同歐方一道，把握好中歐關係發展大方向和主基調，全面重啟各層級交往，激活各領域互利合作，排除干擾和挑戰，為中歐關係發展和世界和平穩定注入繁榮，注入新的動力”。

歐委會主席馮德萊恩在會上表示，本次會議“是進行坦誠和建設性對話的重要機會”。她指出，“今天的歐盟和中國有着廣泛而複雜的關係，我們如何處理這些關係，將是我們未來經濟繁榮的決定性因素。這就是為什麼我不認為與中國脫鉤是一種可行或可取的戰略”。

她還強調，目前“比以往任何時候都重要的是，我們要保持溝通渠道的暢通。歐盟是中國最大的出口市場，而中國是我們的第三大出口市場。雖然我們的經濟關係存在一些嚴重的失衡，但中國和歐盟必須在最緊迫的全球挑戰上密切合作”。