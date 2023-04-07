英國情報部門：俄軍很可能已佔領巴赫穆特市中心

烏東城市巴赫穆特（Bakhmut）激戰持續之際，英國情報部門周五（4月7日）表示，俄軍很可能已佔領該市中心，烏克蘭軍隊向西的一條關鍵供應線也受到威脅。

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如何看待英國報告時，烏克蘭軍事指揮部一名發言人告訴路透社，巴赫穆特的局勢很困難，俄軍正集中所有力量攻打該市，但沒有取得“戰略成功”。

巴赫穆特隸屬烏克蘭東部頓涅茨克州（Donetsk），是尚未落入俄軍之手的城市中心之一。巴赫穆特之戰是已持續一年多的俄烏戰爭中最血腥的一場。雙方傷亡慘重，尤其是俄軍。

就烏東城市巴赫穆特情況，烏克蘭總統澤連斯基本周三表示，如果部隊面臨被包圍的風險，將從這座鹽礦小鎮撤退。幾個月來，巴赫穆特一直是俄羅斯在烏克蘭巨大冬季攻勢主要焦點。

英國軍事情報部門周五的每日更新與通常強調烏克蘭如何成功形成對比，更新中說：“俄羅斯取得了進一步進展，現在極有可能已經推進到鎮中心，並佔領了巴赫穆特卡河（Bakhmutka River）西岸。烏克蘭通往該鎮西部關鍵的0506號補給線可能受到嚴重威脅。”

“俄羅斯正規部隊，可能包括空降部隊，可能已經加強了該地區（攻勢），而且俄羅斯在該地區再次更有效地使用大炮。”

英國軍事情報部門說，俄羅斯正規軍和瓦格納兵團（Wagner Group）之間的裂痕可能在某種程度上得到了修復。瓦格納兵團是一家私營軍事承包商，在莫斯科的作戰行動中發揮了很大作用，但與俄羅斯國防部存在明顯分歧。

英國軍事情報部門在更新中說：“在當地，瓦格納和俄羅斯國防部的指揮官已經暫停了他們持續不斷的爭執，並改善了合作。”

烏克蘭東部軍事指揮部發言人謝爾蓋‧切列瓦季（Serhiy Cherevatyi）說，雖然局勢艱難，但烏克蘭控制了巴赫穆特的局勢。

巴赫穆特是一個區域性運輸和物流中心，現在基本上成了廢墟。這裡將為俄羅斯起到墊腳石的作用，以方便向頓涅茨克州兩個更大的城市——克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）和斯洛維揚斯克（Sloviansk）推進。

烏克蘭表示正在那裡堅守，以便在反攻之前拖垮俄羅斯部隊。目前他們正在等待西方提供的先進武器到位，伺機進行反攻。

烏克蘭軍事專家弗拉迪斯拉夫‧塞列茲尼奧夫（Vladyslav Selezniov）周四告訴烏克蘭NV電台說，通往西部的0506路線是運送物資和傷員的“生命之路”，如果保持暢通，烏克蘭就能保住巴赫穆特西部建築更密集的陣地。否則，他們將不得不轉移到其它防禦陣地。

據俄羅斯新聞社報導，烏克蘭東部俄羅斯控制區的當局說，在烏克蘭周四發動的兩次單獨炮擊中，有7名平民喪生。烏克蘭方面沒有立即發表評論。雙方都否認以平民為目標。