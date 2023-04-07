馮德萊恩: 習近平願意在條件和時機成熟時與澤連斯基對話

歐委會主席馮德萊恩4月6日稱，中國國家主席習近平對她表示願意與烏克蘭總統澤連斯基“在條件和時機成熟的時候”會談。馮德萊恩表示雙方還談及台灣海峽的穩定、歐盟與中國日益失衡的貿易關係、新疆人權等問題。點擊以下內文視頻了解詳情。

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02:19 歐委會主席馮德萊恩，攝於4月6日，北京 © Reuters

馮德萊恩對其與習近平的會面做了總結，稱自己“提出並鼓勵習主席與澤連斯基總統進行接觸，與習主席也就此進行了討論”。“從我進行過的電話溝通中，我得知澤連斯基總統公開表示希望（與習主席接觸）。因此，當我聽到習主席重申他願意在條件和時機成熟時（與澤連斯基總統）對話時，我感覺這很有意思。我認為這是一個積極的元素”。

“我們還希望中國不要直接或間接向俄羅斯提供任何軍事裝備，因為我們都知道武裝侵略者將違反國際法，這將嚴重損害我們的關係”。

“台灣海峽的穩定至關重要，我們雙方都同意這一點。維護台灣海峽的穩定、和平與現狀符合我們的利益。因此，任何人都不應該單方面武力改變該地區的現狀。威脅或使用武力改變現狀是不可接受的，重要的是應該通過對話解決可能發生的緊張局勢”。

“我對中國人權狀況的惡化表示深切關注。新疆的情況尤其令人擔憂，我們繼續討論這些問題就很重要，因此我對我們已經恢復了的中歐人權對話表示歡迎”。

“與此同時，我們的貿易關係日益失衡，在過去十年中，歐盟的貿易逆差已經超過……已經變成之前的三倍多，去年達到近四千億歐元。我們也就此進行了討論，因為這種軌跡是不可持續的，需要解決潛在的結構性問題”。