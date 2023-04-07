體育賽事向2俄運動員開啟門扉？

俄羅斯/白俄羅斯/烏克蘭/巴黎奧運會

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續在打，體育世界因之分裂。俄羅斯運動員與白俄羅斯運動員應該不應該繼續拒絕在國際賽事，尤其是2024年巴黎奧運會賽事之外，體育世界越來越顯示沒有一致立場，以至於烏克蘭再次表達憤怒。分歧也顯示巴黎奧運會將成為危機總爆發賽事，抵制的烏雲仍然壓頂。

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法新社今天細數各體育運動的針對2俄立場。稱擊劍維持說2俄可以參賽的立場，田徑則再次否決2俄參賽。

雖然國際奧委會（IOC）已經為自烏克蘭被入侵以來被排除在外的俄羅斯人和白俄羅斯人重返國際賽場打開了大門，但各國際聯合會在這個問題上並沒有表現出統一戰線，這在2024年巴黎奧運會之前仍然引起許多爭論。

以下是主要國際聯合會和體育機構在這個問題上的立場：

田徑

世界田徑協會主席，英國的塞巴斯蒂安-科，甚至在國際奧委會建議將俄羅斯和白俄羅斯運動員排除在比賽之外之前就表示，對俄羅斯與白俄羅斯實施的制裁，似乎是反對俄羅斯行動和帶來和平的唯一和平方式。他在3月23日重申，俄羅斯人和白俄羅斯人將在 "可預見的未來 "繼續被排除在賽場外。

游泳

國際游泳聯合會，即世界游泳協會，在周三接受了國際奧委會的建議。然而，在7月日本的世界錦標賽開始之前，預計不會有最終決定。然而，如果決定是有利的，俄羅斯和白俄羅斯的游泳運動員將有時間獲得巴黎奧運會的參賽資格。

網球

俄羅斯和白俄羅斯的球員可以參加ATP和WTA的比賽，但不能打着他們國家的旗號。他們被禁止參加戴維斯杯和相當於女子的比莉-金杯。在去年被禁止參加溫布爾登之後，今年他們將被允許參加。

足球

俄羅斯已被排除在2022年世界盃和2024年歐洲杯的資格之外。據俄羅斯足協主席丹尼斯-羅加喬夫稱，他們參加6月在烏茲別克斯坦舉行的第一屆中亞錦標賽的談判正在進行中，也正在與歐足聯和國際足聯就分階段回歸比賽進行談判。儘管來自歐盟國家的壓力，歐足聯並沒有將白俄羅斯排除在2024年歐洲杯預選賽之外，但卻撤銷了明斯克舉辦計畫於2025年舉行的U19女子歐洲杯的資格。白俄羅斯的俱樂部可以參加歐洲的比賽。

體操

俄羅斯和白俄羅斯的體操運動員仍被停賽，但國際聯合會主席渡邊森成周四表示，他贊成他們回歸比賽。這個問題將被列入5月12-13日在土耳其舉行的世界體操管理機構會議的議程。

一級方程式賽車

俄羅斯和白俄羅斯的車手可以在F1中打着 "中立 "的旗號競爭。但在2022年賽季開始前，F1中唯一的俄羅斯人尼基塔-馬澤平的合同被他的車隊即美國哈斯車隊終止了。俄羅斯大獎賽在2022年的日曆中已經被取消，今年在聖彼得堡舉行另一場大獎賽的計畫也被取消。

冰上曲棍球

國際聯合會連續第二年禁止自1992年以來曾五次獲得世界冠軍的強隊俄羅斯，稱 "恢復俄羅斯和白俄羅斯隊還不合適"。

擊劍

國際擊劍聯合會於3月10日決定恢復俄羅斯和白俄羅斯擊劍運動員的資格。但這一決定並不一致，因為有300多名現役或退役的擊劍運動員向國際奧委會主席托馬斯-巴赫（他本人是1976年蒙特利爾奧運會花劍項目的金牌得主）以及國際劍聯代理主席伊曼紐爾-卡特亞達基斯發出一封公開信，指責他們將俄羅斯的利益置於烏克蘭的利益之上。

在德國、法國和波蘭舉行的世界盃賽事，即2024年奧運會的資格賽，已經被取消，歐洲聯合會主席喬治-斯卡索告訴法新社，"情況不能再這樣下去了"，但沒有是否補辦比賽的細節。

馬術

該項目國際聯合會本周重申，俄羅斯和白俄羅斯的騎手被排除在項目所有比賽之外。

歐洲運動會

歐洲運動會將於6月21日至7月2日在波蘭克拉科夫舉行，比賽將彙集18個奧運項目，並將作為2024年奧林匹克運動會的資格選拔賽。據組委會負責人馬爾欽-諾瓦克在4月初宣布："在任何情況下，代表俄羅斯和白俄羅斯的運動員都不會參加該賽事。但該聲明沒有確指俄羅斯與白俄羅斯運動員個人身份是否可以參賽。

消息沒有關於各體育單項聯合會的主要領導人的立場，對項目集體決定是否有決定性的影響。