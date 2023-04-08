分析：俄羅斯冬季攻勢收穫慘淡

烏克蘭戰爭，俄羅斯

法新社報道援引軍事分析指，曾被基輔擔心的俄羅斯冬季攻勢浪費了大量的資源，卻收穫慘淡，正如自戰爭開始以來俄軍屢遭的挫敗一樣，攻勢結果令莫斯科失望，被迫要應對長期戰爭。

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報道指，冬季以來，兩軍陣線從黑海沿岸遠至烏克蘭東北部，俄軍軍力被這一戰鬥規模分散，導致難以取得任何大的突破。幾個月來雙方激戰的巴赫穆特成為消耗戰的典型，俄烏雙方都確信正在削弱地方，拒絕後撤，美國哈德遜研究所周三說："巴赫穆特已被嚴重損毀，雙方的損失都在增加“。俄羅斯僱傭軍瓦格納4月初時聲稱已攻佔該市市政廳，但其老闆普里戈津（Evguéni Prigojine ）在訪問一個墓地時承認，該地戰鬥 "仍在繼續"。

哈德遜研究所說，"即使巴赫穆特淪陷"，俄軍也不會達到 "控制頓涅茨克地區”，而這是莫斯科的主要領土目標之一。

法國國際關係研究所（IFRI）學者Léo Péria-Peigné表示，俄軍3月份只征服了70平方公里，收穫慘淡。他向法新社說，"俄軍缺乏訓練有素的人員"，還有 "火炮彈藥供應問題。雙方力量正越來越接近平衡。“

美國軍事分析家邁克爾-科夫曼（Michael Kofman）認為，"俄羅斯的攻勢和預期的一樣糟糕“。"現在要看俄軍彈藥耗盡的程度及何時被迫要實施彈藥配給”。他在推特上說，俄軍總指揮格拉西莫夫正在 "用不合時宜和無效的攻勢耗盡軍隊"，而這可能讓俄軍更 "易受到攻擊"。

一年多來的烏俄戰爭是消耗戰，儘管沒有可靠數據支持，雙方都認為對方損失更大。戰略研究基金會（FRS）一份分析報告指，俄羅斯的損失可能 "遠超過可以恢復的部隊或庫存總數的一半"。科夫曼認為，如果說雙方都在努力鞏固其軍事進展，而"俄軍可能會有資源和人力進行頑強防禦"，用 "雷區和戰壕 "來對抗烏克蘭的反攻。

烏克蘭前國防部長安德烈-紮戈羅德尼烏克（Andreï Zagorodniouk）表示，普京的計畫因此是長期的，應該 "進行一場資源的戰爭"，他同時承認烏克蘭經濟 "沒有恢復"。

而俄羅斯獨立軍事分析家亞歷山大-赫拉姆奇欣（Alexander Khramchikhin）則批評莫斯科在面對基輔遠超預期抵抗之後的選擇，他說，“軍事問題不能解釋政治目標中的錯誤“。同時俄羅斯內部面臨輿論壓力，卡內基研究所的塔蒂亞娜-斯坦諾瓦亞(Tatiana Stanovaya)表示，可以感受到在技術官員、軍官及與政府關係密切的商界人士、甚至是 "極端愛國者 "中私底下的"憤怒和絕望"。 她說："俄羅斯精英們一致認為，既然普京發動了戰爭，他就必須贏得戰爭，"但鑒於前線的狀況，"沒有人知道他將如何能確保勝利。