第二批美國國安機密文件現身社交媒體網站

又一批事關美國國家安全的機密文件現身社交媒體網站，內容涉及烏克蘭、中東和中國。而之前剛剛報道：與烏克蘭戰爭有關的美國和北約秘密計畫文件被披露在社媒上。此事令美國國防部震驚，也讓措手不及的拜登政府深陷困境。

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美國之音轉引紐約時報7日的報道說，第二批機密文件是星期五在推特等社媒平台上發現的，美國司法部表示該部也對此泄密事件開始調查，並與美國國防部保持聯繫，但是不願作進一步的評論。分析人士表示，第二批遭泄露的機密文件大約有100多份；美國官員則表示，文件的內容以及文件本身的敏感性可能會造成極大的傷害。

更令人意外的是，第二批泄露的文件內容遠遠超出被視為高度機密的烏克蘭戰爭計畫。審閱過社媒網站上泄露的機密文件的安全分析人員表示，越來越多的文件包括一些與中國、印太軍力部署、中東和恐怖主義等敏感吹風會相關的幻燈片。

紐約時報引述前五角大樓高級官員米克·馬爾羅伊（Mick Mulroy）的話說，“由於這些都是文件的照片，泄密人似乎蓄意要傷害烏克蘭、美國和北約所作的努力，”他認為：機密文件的泄露顯示出現了“重大的安全漏洞”，並且有可能破壞烏克蘭的軍事計畫。另一位高級情報官員認為，這次泄露“是五眼聯盟的一場噩夢”。美國、英國、澳大利亞新西蘭和加拿大間進行範圍廣泛的情報共享。