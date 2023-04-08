第二批美國國安機密文件現身社交媒體網站

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U.S. Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Mark Milley and U.S. Defense Secretary Lloyd Austin attend a virtual meeting of Ukraine Defense Contact Group, at the Pentagon in Washington, U.S. March 15, 2023.
U.S. Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Mark Milley and U.S. Defense Secretary Lloyd Austin attend a virtual meeting of Ukraine Defense Contact Group, at the Pentagon in Washington, U.S. March 15, 2023. REUTERS - POOL
作者： 法廣
3 分鐘

又一批事關美國國家安全的機密文件現身社交媒體網站，內容涉及烏克蘭、中東和中國。而之前剛剛報道：與烏克蘭戰爭有關的美國和北約秘密計畫文件被披露在社媒上。此事令美國國防部震驚，也讓措手不及的拜登政府深陷困境。

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美國之音轉引紐約時報7日的報道說，第二批機密文件是星期五在推特等社媒平台上發現的，美國司法部表示該部也對此泄密事件開始調查，並與美國國防部保持聯繫，但是不願作進一步的評論。分析人士表示，第二批遭泄露的機密文件大約有100多份；美國官員則表示，文件的內容以及文件本身的敏感性可能會造成極大的傷害。

更令人意外的是，第二批泄露的文件內容遠遠超出被視為高度機密的烏克蘭戰爭計畫。審閱過社媒網站上泄露的機密文件的安全分析人員表示，越來越多的文件包括一些與中國、印太軍力部署、中東和恐怖主義等敏感吹風會相關的幻燈片。

紐約時報引述前五角大樓高級官員米克·馬爾羅伊（Mick Mulroy）的話說，“由於這些都是文件的照片，泄密人似乎蓄意要傷害烏克蘭、美國和北約所作的努力，”他認為：機密文件的泄露顯示出現了“重大的安全漏洞”，並且有可能破壞烏克蘭的軍事計畫。另一位高級情報官員認為，這次泄露“是五眼聯盟的一場噩夢”。美國、英國、澳大利亞新西蘭和加拿大間進行範圍廣泛的情報共享。

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