【視頻】馬克龍結束訪華，學者評論認為訪問“成敗參半”

法國，中國，馬克龍

法國總統馬克龍周五結束為期三天的中國之行，烏克蘭戰爭被視為他此次訪問的主要議題。法國電視France24的報道指，儘管外界在訪問前已對此不抱高預期，在他結束訪問後，有關烏克蘭議題未取得任何實際進展。法國戰略研究基金會研究員、巴黎政治學院教師邦達茲在受訪時表示，此次訪問旨在向北京傳遞信息，特別是勸阻其不要向俄提供武器，同時展示歐盟團結，就此他認為訪問的結果”成敗參半“。

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馬克龍此次訪問中國三天，其中與習近平進行了長時間的對話。在4月7日雙方發表的共同聲明中，兩位領導人承諾 "支持恢復烏克蘭和平的所有努力"，但聲明沒有提到俄羅斯，也沒有譴責其對烏克蘭的軍事干預。

戰略研究基金會(FRS)研究員、巴黎政治學院(Sciences Po)教師邦達茲(Antoine Bondaz)評價此次法國總統對中國的國事訪問是 "好壞參半"，表示對發表這一內容的共同聲明 "並不感到驚訝"。

邦達茲在對Franec24的採訪中說，他認為此次與習近平溝通作用有限，中國只是重複了自己的立場，沒有提出絲毫會改變其路線。即使是習近平在馬克龍訪問期間曾說他準備給澤連斯基打電話，這也並不是什麼新消息，因此，從這個角度來看，訪問沒有任何新進展。而他認為這很正常。因為習近平不久前還訪問了莫斯科，並不打算這麼快就改變其外交主張。

邦達茲也指出，訪問的目的不是要知道中國將說些什麼，而是要傳遞信息，特別是有必要勸阻北京不要向俄羅斯提供武器，同時展示歐盟的團結。

就馬克龍此行是否成功傳達了這些信息？邦達茲認為並沒有完全做到。他說，當巴黎說北京將與俄羅斯強權行動保持距離、因為中國尊重聯合國憲章時，這個信息就被模糊了。因為事實上，習近平並不尊重聯合國憲章，否則他早就普京保持距離了。邦達茲認為，需要有更直接的表述，比如應明確指出，向俄羅斯提供武器將與歐洲人的安全背道而馳，要這樣具體而堅定。

關於歐盟的團結，邦達茲認為馬克龍進行了嘗試，他邀請馮德萊恩同去北京訪問很好，至於有評論說，馮德萊恩沒有受到很好地歡迎，他認為這是預料之中的事，認為這是北京通過區別對待馬克龍和馮德萊恩來試圖分裂歐洲，而這是我們無法控制的。另一方面，歐洲應做好溝通，馬克龍演講中強調了歐洲的團結，他可以做得更多。比如他本可以支持馮德萊恩在歐中關係中所提地 "降風險 "的立場，這不是要與北京 "脫鉤"，而是要通過謹慎對待其風險和歐盟對中國的依賴來平衡這種關係。今天的法中之間有太多的不平衡。而馬克龍在其演講中沒有提到這些。

邦達茲表示，這並不意味着馬克龍的此次訪問是失敗的，他認為應該是好壞參半。訪問有一些非常好結果，比如在中山大學的演講，馬克龍對知識和研究自由的頌揚。顯然這個演講在中國幾乎不會有任何影響，但就形象而言它是積極的，因為這是一個必須向中國青年傳遞的信息，就像要傳遞開放的信息一樣。

邦達茲也談到其他的瑕疵，尤其在溝通方面，比如馬克龍周四演講的長度是習近平演講的兩倍。可能引發中方不快，至於法國其他夥伴國家如何看此次馬克龍訪華？他表示這有待觀察，但同時認為，與馬克龍此前訪問非洲說教式的解釋為什麼應該制裁俄羅斯相比，此次面對習近平時表現出的剋制就有“雙標”之嫌，而這中做法可能會導致問題。

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (T) và tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong khu vườn dinh thự của tỉnh trưởng Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 07/04/2023. AP - Jacques Witt