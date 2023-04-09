外泄文件揭示韓國高層內部討論內容 韓總統室：將同美國就監聽報道進行必要溝通

美國/烏克蘭/韓國

4月9日，韓國總統辦公室就美國情報機構對援烏問題等監聽韓國政府的外媒報道表示，將同美方進行必要的溝通。《紐約時報》報導稱，疑似被泄露的文件包含了韓國政府高層官員之間關於美國向韓方施壓，以幫助向烏克蘭供應軍事援助的內部討論細節，以及首爾的政策討論。

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據《紐約時報》，近日一批在社交媒體上流傳的疑似五角大樓機密文件使外界對烏克蘭戰爭的狀況有了新的了解，顯示出美國對俄羅斯軍事和情報部門的滲透有多深，並揭示出華盛頓一直在對其一些最親密的盟友以及敵手進行監視。情報報告顯示，美國似乎正在監視烏克蘭的軍事和政治領導人，以及其他重要的美國盟友，包括以色列和韓國。

泄露的文件已經使華盛頓與盟國的關係複雜化，使人們對美國保守秘密的能力產生懷疑。一位美國政府高級官員稱，這次泄密是“一次大規模的情報泄露”。官員們說，美國聯邦調查局於周五開始進行調查，並將試圖迅速採取行動，追蹤泄密源。烏克蘭政府已經發表聲明，僅表示正在“討論防止烏克蘭軍方計畫相關信息外泄的措施”。此前，烏克蘭總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）堅稱泄露事件是俄羅斯方面散播的虛假信息，目的是抹黑烏方發起的反攻。

《紐約時報》報導指，去年年底，當有報道稱韓國同意出售炮彈以幫助美國補充因援助烏克蘭而減少的炮彈庫存時，韓方堅持其“最終用戶”應該是美國軍方。但在內部，韓國總統尹錫悅的高級幕僚們擔心他們的美國盟友會把這些炮彈轉交給烏克蘭。根據通過社交媒體泄露的一批五角大樓機密文件，時任韓國國家安保室外交秘書官李文熙告訴他的上司、韓國國家安保室室長金聖翰，政府“陷入了擔憂，如果韓國滿足美國的彈藥要求，美國將不會成為最終用戶。”

報導稱，這份秘密報告以信號情報為基礎，這意味着美國一直在對其在亞洲的一個主要盟友——韓國進行監視。李文熙在上月被撤換，金聖翰同月底宣布辭職。人們無法聯繫到這兩個人進行評論。

韓國總統室相關人士周日在記者會上告訴媒體稱，韓方將就美國情報機構對援烏問題等監聽韓國政府的外媒報道，同美方進行必要的溝通。據韓聯社報導，該人士稱，將參照先例和其他國家的情況來探討對策。他指出，過去也曾多次發生類似的情況，但未達到根本上動搖韓美關係的程度，韓美同盟堅固。就監聽內容中包括韓國政府向烏克蘭間接提供武器援助的報道，該相關人士重申韓國政府不向烏克蘭提供武器援助的立場保持不變。

《紐約時報》指出，儘管美國官員已經證實，這批被泄露的文件似乎是五角大樓聯合參謀部編製的正當情報和行動簡報，但至少有一份文件在某些時候被修改過。而且，這些文件表面上的真實性並不表明其準確性。與韓國有關的文件顯示，這一重要的美國盟友在華盛頓向首爾施加壓力以幫助向烏克蘭提供彈藥和其不向交戰國提供致命性武器的官方政策之間糾結。首爾方面擔心拜登會直接打電話給尹錫悅催促這件事。

該文件說：“李文熙強調，韓國不準備在沒有明確立場的情況下進行國家元首之間的通話，並補充說，韓國不能違反其禁止提供致命性援助的政策，因此正式改變政策將是唯一的選擇”。李文熙稱，尹錫悅總統的國防秘書官林基勳（Im Ki-hun、音譯）已承諾“在3月2日之前確定最終立場”。

報導指，但二人的上司金聖翰擔心，如果在宣布尹錫悅計畫於4月底赴美進行國事訪問的同時宣布韓國改變對烏克蘭提供致命性援助的立場，“公眾會認為這兩者是作為交易完成的”。尹錫悅對美國的國事訪問將於4月26日展開，於3月7日宣布。相反，根據該文件，現已辭職的金聖翰“建議有可能”向波蘭出售33萬枚155毫米口徑炮彈，因為“將彈藥迅速送到烏克蘭是美國的最終目標”。

李文熙同意，波蘭或會同意被稱為最終用戶，並將彈藥送往烏克蘭，但韓國需要“核實波蘭會怎麼做”。目前還不清楚他的確切意思，因為韓國的出口管制規則規定，韓國出售給外國的武器或武器部件未經首爾批准不得轉售或轉讓給第三國。相關韓國政府高級官員周日拒絕透露他所謂的尹錫悅政府“內部討論”的細節。但該官員補充說，“什麼都沒有敲定”，韓國政府對烏克蘭的政策仍然“沒有改變”。韓國一直在向烏克蘭提供人道主義援助，但堅持該國不會直接提供任何致命性武器。

韓國智庫首爾峨山政策研究院分析師梁旭（Yang Uk、音譯）向《紐約時報》表示：“韓國的立場一直是，它將與美國合作，同時不與俄羅斯發生衝突”。他補充說：“泄露的文件使韓國處於更加困難的境地。”

梁旭說，僅僅是發生間諜活動這一事實，撇開它可能發現的東西不談，就是一個破壞性的啟示。

梁旭補充說：“懷疑美國對首爾的高級國防和安全官員進行間諜活動是合理的，但在韓美峰會之前，這對一般公眾來說是個壞消息。人們會問：‘我們已經做了七十年的盟友，而你們還在監視我們？’”