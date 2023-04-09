澤連斯基：烏克蘭正守衛着尋求自由生活的現代世界

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4月9日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在復活節之際向全體烏克蘭人和全世界的基督徒發表問候，並強調烏克蘭正守衛着一個尋求自由生活的現代世界。

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此前，澤連斯基在周五與烏克蘭穆斯林士兵、克里米亞韃靼人民議會領導人和穆斯林神職人員代表一起參加了穆斯林齋月期間舉行的開齋晚宴。澤連斯基當晚向在場的穆斯林信徒宣布：“今天，我們為烏克蘭開啟了這樣一個傳統——開齋節——正是在官方層面。與我們的士兵一起，與我們的英雄一起，與現在的穆斯林士兵一起，與克里米亞韃靼人民議會一起，與整個烏克蘭穆斯林社區的代表一起。”

澤連斯基指出：“由此，我們表明，烏克蘭重視每一個人，重視每一個社區。以尊重為基礎的多樣性是獨立的烏克蘭的特徵的一部分。願我們的品格永遠得到加強，並激勵人們去做善事。烏克蘭感謝我國的穆斯林，感謝世界穆斯林社區的每一個人，他們和我們一樣，希望得到和平和免受邪惡的保護。”

澤連斯基在活動中還提醒說，俄羅斯奴役烏克蘭和文明歐洲其他國家人民的企圖正是從佔領烏克蘭的克里米亞開始，蘇聯時期在半島上對克里米亞穆斯林進行鎮壓。

星期日，在全世界基督徒慶祝復活節之際，澤連斯基回顧說：“兩天前，我與烏克蘭的穆斯林信徒一起共進開齋飯。我將很快祝賀烏克蘭的猶太人逾越節結束。整整一周後，我將祝賀所有在今年4月16日慶祝（東正教）復活節的人。”

澤連斯基在其社交平台電報賬號上寫道：“這就是現代世界。一個尋求自由生活的世界。一個重視每個人的生命、尊重和平等的世界。今天，烏克蘭守衛着這個世界。他為自己的土地而戰，為自己的價值觀而戰。”

澤連斯基指出：“我們可能信奉不同的宗教，但我們同樣相信自由。我們可能有不同的傳統，但我們所有人都有一個共同點——那就是保護我們的祖國。”

澤連斯基談到，“我們在不同的日期慶祝美好的假期，但對每個人來說都是一樣的：對烏克蘭和整個自由世界。”

澤連斯基表示：“這將是我們的勝利日。一個共享的（勝利日）。這是不可避免的。勝利是為了光明、善良、正義：生命的勝利。這一切都以主復活的節日為象徵。復活節快樂！”