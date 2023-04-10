日中海洋事務高級別磋商：日本對中俄軍事合作表示嚴重關切

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4月10日，日中兩國政府在東京舉行“海洋事務高級別磋商”，有關部門司局級官員等代表就東海等海洋相關問題展開探討。會上，日方對中國在日本周邊包括中俄聯合行動在內的軍事活動趨於頻繁表達嚴重關切。

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據共同社報導，由於受新冠疫情影響，近幾年的日中海洋事務高級別磋商均已在線方式舉行，這是2019年5月後時隔約4年以線下方式實施。考慮到中國大陸作為對台灣總統蔡英文訪美等的回擊而在台灣周邊實施軍演，日方重申了台灣海峽和平穩定的重要性。

日本外務省的新聞稿稱：“基於日方立場，日方強烈敦促中國海警艦艇立即停止侵入尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近日本領海。還對包括尖閣諸島在內的東海和南海局勢表示嚴重關切，並重申了台灣海峽和平與穩定的重要性。此外，我們對中國在日本周邊海域加強軍事活動表示嚴重關切，包括去年8月向日本附近海域發射彈道導彈，包括日本專屬經濟區（EEZ），以及與俄羅斯的合作。”

報導稱，雙方在會上確認將為3月底設置完成的日中防務部門幹部間的直通熱線早日啟用推進協調工作，並就包括高級別交流在內的防務部門之間加強溝通達成一致。關於東京電力公司福島第一核電站處理水排放入海計畫，日方以中國持續對外發布未基於科學依據的信息為由提出強烈抗議。

報導稱，日方對中國在東海日中中間線的中方一側海域設置開採氣田的設施表達了嚴重關切。雙方確認就2008年達成共識的氣田共同開發繼續溝通。日方還要求中方對中國漁船在日本海優質漁場“大和堆”附近違法作業採取措施。

據悉，出席磋商的日方人員有擔任團長的日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕，以及防衛省和海上保安廳負責人。中方出席者有中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮，以及國防部和海警局等人員。雙方去年11月舉行了在線磋商。