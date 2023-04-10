莫斯科表示支持解放軍圍台軍演

中國/台灣/軍事演習

克里姆林宮於4月10日星期一表示支持中國在台灣附近進行的軍事演習。莫斯科認為，北京是美國“挑釁”的受害者。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯總統府克里姆林宮的發言人德米特里·佩斯科夫（Dmitri Peskov）4月10日星期一告訴媒體說：“對（美國的）挑釁行為，中國擁有做出反應的主權權利，包括進行演習。”

由中國解放軍東部戰區組織的歷時三天的環台灣島軍事演習，4月10日在對台灣實施多方位封控和模擬打擊後落下帷幕。克里姆林宮發言人德米特里·佩斯科夫星期一在與記者舉行的一次電話會議中表示，人人都應該尊重中國，因為中國的行動符合國際法。

佩斯科夫還說，“在一段很短的時間裡，你我都看到一再對中華人民共和國的挑釁行動”。他還表示，“當然中國擁有對這些挑釁行動行使主權的權利，包括嚴格根據國際法舉行軍事演習”。

中國軍方則聲稱，旨在包圍台灣島三天的軍事演習已經“成功完成”。中國軍方在網絡上發布的消息稱，4月8日至10日，中國軍隊“圓滿完成了”圍繞台灣島的“聯合利劍”演習的“各項任務”。

根據路透社的報道，佩斯科夫還談及法國總統馬克龍上星期對中國的國事訪問，強調法國不合適出面對烏克蘭戰爭作調解，因為巴黎“已經間接和直接站在烏克蘭一方介入了這場衝突。”