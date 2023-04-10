韓國外長：將與日本等國合作助力七國集團峰會成功舉辦

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韓國外交部長樸振4月10日表示，韓方將與包括日本在內的七國集團（G7）成員國保持密切合作，爭取下月的七國集團廣島峰會取得圓滿成功。

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據韓聯社報導，樸振周一邀請七國集團成員國駐韓大使在首爾外交部大樓共進晚餐。他在晚宴上向各國大使表示：“考慮到七國集團所表現出的領導力及其對解決全球問題的貢獻，我很高興韓國加入了這些努力。”

樸振說：“今天，世界正面臨多重挑戰的危機，地緣政治競爭的加劇使得建立現代新挑戰所需的合作變得更加困難”。他指出，在此情況下，尹錫悅政府正努力實現“全球樞紐國家”這一外交願景，並面向未來邁出了一步。他還將改善韓日關係作為面向未來措施的代表性例子。

樸振表示：“在面向未來的夥伴關係的歷史篇章中，我們歡迎日本邀請韓國參加下個月在廣島舉行的七國集團峰會。” 他強調，韓國政府去年12月發布的韓版印太戰略表明了通過夥伴關係實現印太地區自由、和平、繁榮的意志，韓方將與七國集團成員國緊密合作，爭取落實韓版印太願景。

美國、日本、英國、法國、德國、意大利和加拿大駐韓大使出席了晚宴。日本是今年七國集團的輪值主席國，岸田文雄首相上月邀請韓方出席將於5月在廣島舉行的七國集團峰會。

除韓國外，東京方面還邀請了巴西、澳大利亞、越南、印尼等國領導人出席七國集團廣島峰會擴大會議。