國際貨幣基金組織: 主要經濟體之間的地緣政治緊張局勢加劇了人們對全球經濟和金融割裂的擔憂

通貨膨脹

歐洲 – 根據國際貨幣基金組織的預測，全球經濟增長放緩，歐元區的經濟增長特別低迷， 從2022年的3.5%下降到2023年的0.8%。未來的經濟形勢越來越不確定。

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英國和德國是兩個經濟出現負增長的國家。2023年，英國的國內生產毛值出現了-0.3% 的數據，德國的國內生產毛值出現了-0.1% 的數據，連處在國際制裁下的俄羅斯在2023年都還保持了0.7% 的數據增長。

國際貨幣基金組織最關心的還是通貨膨脹。雖然大幅度提高了利率，可是通貨膨脹的降幅比預測的要慢。2023年，全球通貨膨脹的幅度應該保持在7%， 要比2022年的8.4%低一些，但還是比2021年的通脹率好了兩倍，比受通貨膨脹影響的國家制定的通脹目標高出很多。

國際貨幣基金組織表示，世界主要經濟體之間日益升溫的地緣政治緊張局勢加劇了人們對全球經濟和金融割裂的擔憂，這可能會對全球金融穩定產生重要的影響。地緣政治緊張引發的割裂可能會影響資本的跨境配置、國際支付系統和資產價格。這可能會帶來宏觀金融穩定風險，因為銀行的融資成本會增加，盈利能力將下降，且其向私人部門提供的信貸將減少。進一步的金融割裂還可能限制跨國分散風險，從而加劇資本流動和宏觀金融波動。

國際貨幣基金組織認為，政策制定者需要意識到與地緣政治緊張加劇相關的潛在金融穩定風險，並評估和定量分析地緣政治衝擊對金融機構的傳導作用。金融機構可能需要擁有充足的資本和流動性緩衝，以應對不斷上升的地緣政治風險。全球金融安全網還需要依靠各國持有的充足國際儲備、中央銀行的流動性互換安排以及國際金融機構的預防性信貸額度來獲得。