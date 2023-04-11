波蘭總理赴美訪問前強調：與美國的聯盟是我們安全的絕對基礎

波蘭/美國/歐洲

4月11日，波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在赴美國訪問前向媒體表示，他此行旨在加強兩國在經濟和國防等領域的合作。莫拉維茨基說：“我飛往美國是為了加強與我們最強大的盟友的聯盟，與一個保證歐洲安全的國家，特別是保證歐洲我們這一部分安全的國家。”

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據美聯社報導，莫拉維茨基將於周二在白宮與美國副總統哈里斯（Kamala Harris）會面，會談內容包括對烏克蘭的進一步支持。他還計畫在為期三天的訪問中與美國防務公司的代表進行會談。在俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，美國增加了在波蘭的軍事存在，該國是北約東翼國家，與烏克蘭和俄羅斯的飛地加里寧格勒接壤。

波蘭在支持烏克蘭的方面發揮了重要作用，無論是安全援助還是人道主義支持。華沙也一直在訂購戰鬥機、坦克和其他現代軍事裝備，主要來自美國和韓國的製造商，以增強本國國防力量，並替換一些援助烏克蘭的冷戰時期的舊裝備。

隨着歐洲尋求能源獨立，波蘭也在計畫建設核電站，並選擇了美國政府和西屋電氣公司作為其第一個核電站的合作夥伴，該核電站將於2033年啟用。在周二早些時候離開華沙之前，莫拉維茨基在機場停機坪前告訴記者說，波美兩國關係“已經很久沒有這麼好了，也許從來沒有這麼強”。

莫拉維茨基表示，他與美國國防工業的會談還將包括為目前和計畫中的數十億美元的採購提供資金。波蘭正在購買美製的F-35戰鬥機、艾布拉姆斯主戰坦克、海馬斯多管火箭炮系統和愛國者導彈發射裝置。

莫拉維茨基對華盛頓的訪問是自去年俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國總統拜登（Joe Biden）兩次訪問波蘭之後進行的。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）上周也對華沙進行了正式訪問。

出訪前，莫拉維茨基告訴記者說：“與美國的聯盟是我們安全的絕對基礎，它基於兩大支柱：經濟合作和國防領域。”

莫拉維茨基補充說，“一些西方領導人夢想與所有人合作，與俄羅斯和遠東的一些大國合作”。他沒有點名這些領導人。然而，這些評論是在法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）訪華後就台灣問題的採訪引發跨大西洋爭議後發表的。