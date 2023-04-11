美外泄機密文件：埃及總統下令秘密向俄羅斯提供4萬枚火箭彈

埃及/俄羅斯/烏克蘭

美國國防部“泄密門”持續發酵。《華盛頓郵報》10日引述一份被泄露的美國情報文件披露，埃及總統塞西（Abdel Fatah El-Sisi）最近命令部下生產多達4萬枚火箭彈秘密運往俄羅斯，並要求對此保密，“以避免與西方產生問題”。埃及是美國在中東地區最親密的盟友之一，也是獲得美國援助的主要受援國。

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一份日期為2月17日的絕密文件的部分內容總結了據稱是塞西和埃及高級軍事官員之間的對話，還提到了向俄羅斯提供炮彈和火藥的計畫。在該文件中，塞西指示埃及官員們對火箭彈的生產和運輸保密，“以避免與西方國家發生問題”。

《華盛頓郵報》從2月和3月在深受遊戲玩家歡迎的聊天軟件Discord上發布的機密文件圖片庫中獲得了這份文件。這份文件以前沒有被報道過。該文件的披露正值俄羅斯與烏克蘭的戰爭，雙方都在尋求枯竭的武器庫的補給。

在回答有關該文件及其所描述對話的真實性的問題時，埃及外交部發言人艾哈邁德·阿布·紮伊德（Ahmed Abu Zeid）表示：“埃及的立場從一開始就是基於不參與這場危機，並承諾與衝突雙方保持同等距離，同時申明埃及支持《聯合國憲章》和聯合國大會決議中的國際法” 。紮伊德稱，“我們繼續敦促雙方停止敵對行動，通過談判達成政治解決方案。”

一位要求匿名的美國政府官員說：“我們不知道該計畫的任何執行情況”，指的是文件中提到的埃及向俄羅斯提供火箭彈的出口倡議。“我們沒有看到這種情況發生，”這位官員補充說。美國國防部副新聞發言人塞布麗娜·辛格（Sabrina Singh）表示，司法部已經對機密文件的泄漏展開調查。

報導提及，為俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭提供武器，對埃及來說是一個潛在的爆炸性賭博，儘管開羅與莫斯科的關係不斷加深，但埃及仍然深深地投入到與美國的夥伴關係中，幾十年來，美國每年向該國提供超過10億美元的安全援助。這一被泄露的情報文件沒有明確說明俄羅斯為什麼對獲得火箭彈感興趣，但俄軍在戰爭中一直在消耗大量的彈藥，美國政府聲稱，朝鮮正在秘密向俄羅斯提供炮彈，中國也在考慮這樣做。

埃及和中東地區的其他美國夥伴試圖在西方國家與俄羅斯在烏克蘭問題上的對峙中置身事外，以尋求對美國在該地區作用下降的潛在對衝，以及確保其經濟和軍事安全的新手段。俄羅斯對烏克蘭的入侵提高了全球商品價格，並給埃及帶來嚴重壓力，埃及是世界上最大的小麥進口國，近年來80%以上的小麥來自俄羅斯和烏克蘭。

美國國會民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy）表示：“埃及是我們在中東歷史最悠久的盟友之一，如果塞西為俄羅斯秘密建造可能用於烏克蘭的火箭彈是真的，我們需要對我們的關係狀況進行嚴肅的清算。”

報導提及，該情報文件描述塞西於2月1日發布指示，對火箭彈的供應進行保密，以“避免與‘西方’發生問題”，並告訴一位僅被稱為薩拉赫·丁（Salah al-Din）的人，應該告訴工廠工人這些火箭彈是用於埃及軍隊的。薩拉赫·丁可能是穆罕默德·薩拉赫·丁（Mohamed Salah al-Din），埃及負責軍事生產的國務部長。該文件指出，提供給俄羅斯的彈藥將來自第18工廠，這是一個有幾十年歷史的化學製造廠的名字。

該文件援引薩拉赫·丁的話說，他將“命令他的人在必要時輪班工作，因為這是埃及為報答俄羅斯早些時候未指明的幫助所能做的最起碼的事情”。該文件沒有明確說明早些時候來自俄羅斯的幫助是什麼。泄露的文件引用薩拉赫·丁的話說，俄羅斯人向其表示，他們願意“購買任何東西”。莫斯科和開羅最近簽署了幾項重要交易，包括今年俄羅斯在埃及建造一個大型鐵路車間的協議。俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）也於去年開始建造埃及的第一個核電站。

報導提及，也許最重要的是，在烏克蘭戰爭中斷了對烏克蘭小麥的供應後，開羅開始嚴重依賴對俄羅斯糧食的購買。這一安排幫助埃及避免了可能引發社會動蕩的小麥短缺，因為在這個普遍貧窮的國家，幾乎每餐都有麵包。埃及渴望避免在國內發生起義，該國嚴重的經濟危機，包括貨幣貶值、高通貨膨脹和飛漲的食品價格——部分由烏克蘭戰爭助長，正在激起百姓的不滿情緒。

文件中援引塞西的話說，他正在考慮向中國出售“普通的東西”，以便為“更多的獵鷹-45型（Sakr-45）生產”騰出空間，這裡指的是埃及製造的一種122毫米火箭彈。該文件沒有明確說明將為俄羅斯生產的火箭彈是獵鷹-45型，但這種火箭將與俄羅斯的“冰雹”火箭炮（Grad）兼容。向俄羅斯政府提供武器也可能引發美歐等國對埃及的制裁。

在塞西的統治下，埃及軍方擁有的公司得到了蓬勃發展。近年來，他監督了幾家新的軍事工廠的開業，包括2020年的一家名為300工廠的工廠，該工廠生產輕武器、彈藥和導彈。同年，埃及提出了一項擴大此類物資生產的計畫，包括生產更多的彈藥和不同種類武器的零部件。

雖然該文件沒有說明美國政府是如何收集到埃及審議的細節的，但最近泄露的文件中的一些信息似乎來自於信號情報，這是指通信截獲等技術手段。美國政府長期以來擁有龐大的竊聽能力和截獲外國領導人通信的歷史。

2月1日涉及塞西的談話應是發生在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問開羅期間與埃及總統會面後的幾天。在布林肯訪問之後，埃及外交部長舒克里（Sameh Shoukry）立即前往莫斯科與俄羅斯領導人會談。近年來，美國和埃及之間的關係一直很緊張，因為拜登政府因塞西政府壓制公民社會、監禁持不同政見者和對批評者使用武力的記錄而加大了對開羅的壓力。

人權觀察組織的華盛頓主任亞格（Sarah Yager）說，向俄羅斯出售火箭彈將使國外發生更多的虐待行為，該組織以前曾因埃及安全部隊參與虐待行為而呼籲對其實施武器禁運。亞格談到：“我還會質疑是否有任何美國的安全援助被用來製造這些可能運往俄羅斯的武器。”

去年9月，美國官員宣布，由於開羅的人權記錄，他們將從埃及13億美元的年度撥款中扣留1.3億美元的安全援助。華盛頓在決定不扣留更多的援助時提到了釋放政治犯的步驟，這是美國政府試圖平衡對人權的關注和美國及地區安全利益的一部分。歷屆美國政府都重視埃及在促成協議以遏制長期的以色列——巴勒斯坦爭端中的暴力方面的作用。3月，來自以色列和巴勒斯坦領土的代表在埃及沙姆沙伊赫舉行會議，試圖為最近爆發的暴力事件的緊張局勢降溫。

但就埃及當局而言，其對美國的關係越來越不滿意，包括華盛頓對人權和民主化提出的條件。華盛頓智庫——戰略與國際研究中心中東項目主任阿爾特曼（Jon Alterman）說，開羅認為，如果過度依賴美國，其地位就會被削弱，並試圖利用其與俄羅斯的長期關係作為施加影響力的一種方式。阿爾特曼說：“埃及軍方覺得被美國認為是理所當然的”。

國際危機組織美國項目主任漢納（Michael Hanna）說，兩國的夥伴關係在過去經受住了激烈的分歧，這一事實可能鼓勵埃及政府相信它可以冒險採取肯定會在華盛頓遭到強烈反對的行動。漢納談到，“這種關係的故事是，它只是在繼續。” 他補充說：“這裡有很多的慣性和路徑依賴。”

漢納指出，拜登政府一直在領導西方國家努力拒絕俄羅斯及其僱傭軍在烏克蘭戰爭中所需要的技術和武器，並懲罰伊朗和朝鮮等美國對手，這些對手已經這樣做了。“會由埃及來扮演這個角色的想法——那是對美國的一種羞辱，”他說。