菲律賓和美國周二啟動歷來最大規模聯合軍演

東南亞，美菲軍演

美國陸軍士兵在菲律賓麥格賽堡的聯合實彈演習前向菲律賓同行展示裝備。2023年3月31日，

菲律賓和美國周二（4月11日）啟動在東南亞國家有史以來最大規模的聯合軍事演習。法新社報道指，美菲兩個長期盟友尋求應對中國在該地區不斷增強的影響力。

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這一以菲律賓語命名為“肩並肩”的年度軍演4月11日至28日舉行，雙方共出動約18000名士兵參加，系列演練項目將包括首次在中國宣示擁有幾乎全部主權的南海進行實彈射擊；以及軍用直升機在呂宋島北端一個菲律賓島嶼上的降落訓練，該島距離台灣約300公里。

此次美菲年度演習前，北京剛剛於周一結束了為期三天的環台軍演，模擬了對台灣及周邊海域管家目標的精淮打擊。

此次美菲年度軍演也是在菲律賓總統小費迪南德-馬科斯領導下首次進行的演習，小馬科斯就任後尋求改善在其前任杜特爾特時期受損的美菲關係。4月初，菲律賓與美國簽署協議，擴大雙方國防合作，菲律賓宣布新增四個軍事基地供美軍使用，其中一個位於南中國海附近，另一個距離台灣不遠，引發北京的憤怒。

美國海軍陸戰隊空軍少將埃里克 奧斯汀周二在馬尼拉舉行的軍演啟動儀式上說，此次演習，將加強兩國部隊相互協調性，通過有效合作提高我們的作戰技能、強化能力，以做好淮備共同迎接全球挑戰。

據法新社報道，今年共有約12200名美國軍人、5400名菲律賓軍人及100多名澳大利亞軍人參加此次為期兩周的演習，人數是去年軍演的兩倍。美軍將在演習中使用其愛國者導彈，該導彈系統時世界最先進導彈防禦系統之一。

菲律賓軍方發言人艾吉拉（ Medel Aguilar）表示，此次演習將“提高我們在應對各種危機時有效合作的能力”，使盟邦在“共有和競爭的戰場空間”中完善戰術。

在菲美重新強化同盟關係之際，兩國國防部長與外交部長今天稍後將在華府展開7年來首場“2＋2”會談。菲律賓外交部說，外長馬納羅（Enrique A. Manalo）也將在一場美國論壇發表談話，討論“菲美結盟在菲律賓追求自身主權和領土完整背景下的新時代，以及菲律賓為促進區域和平繁榮所做的努力。