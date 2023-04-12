北京因"太空活動"將於周日在台灣北部設立禁飛區

北京台灣禁飛

這張由中國央視2023年4月9日提供的視頻畫面中，戰機在一個未指定的地點進行軍演。

台灣交通部周三表示，由於"太空活動"，北京將於周日在台灣島嶼的北部上空短暫設置禁飛區。

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據法新社報道，在宣布這一消息之前，北京周一在民主的台灣島周圍完成了為期三天的重大軍事演習，其中包括模擬定向打擊和對台灣領土的包圍。

這個禁飛區似乎與上次的演習無關，台灣有關部門說，北京將在"許多國際航線的交彙處以'太空活動'為由設立禁飛區"。

這些限制將從當地時間周日上午9:30至9:57（格林尼治標準時間1:30至1:57）持續27分鐘。

根據台灣交通部的說法，北京最初宣布關閉三天，但後來在台北的反對下改變了計畫。

該部已通知中國共產黨，該措施"將對該地區的航班造成巨大和不必要的風險，並將損害國際航空的權利和利益"。

台灣國防部情報參謀次長顏有賢（Yen Yu-hsien）中將在一次新聞發布會上說，北京決定的禁飛區在台灣的防空識別區內，位於"台灣以北約157公里處。在北部，有許多國際航線，包括通往日本、韓國和美國的航線"。

路透社說，由於最初沒有關於關閉時間的細節，這些報道在中國和台灣之間高度緊張的情況下引起了該地區的擔憂。

中國外交部發言人汪文彬說，他不知道這一情況。

日本政府發言人松野博一（Hirokazu Matsuno）早些時候曾表示，日本政府已被告知設立了為期三天的禁飛區。

他說，"中國當局已經通知我們，由於4月16日至18日的航天活動，指定了一個可能影響空中飛行安全的區域"。

中國國防部和民航局沒有立即回應法新社的詢問請求。

法新社說，近年來，北京的太空雄心越來越大，中國成功地將一輛火星車降落在火星上，並從月球帶回了樣品。該國還計畫與俄羅斯一起建立一個月球空間站。

自北京於周六在台灣周圍發起重大軍事演習以來，台灣一直處於高度戒備狀態，該演習於周一正式結束。

北京的軍事活動在演習後繼續在台灣周圍進行。周二至周三上午，台灣防務部門統計了8艘軍艦和35架飛機，其中15架飛機進入台灣西南部的非軍事區。