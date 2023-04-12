北京黃沙滾滾 巴西總統訪華團首站上海

巴西/中國

巴西總統盧拉-達席爾瓦在巴西和中國國旗之間2023年2月3日。

巴西總統盧拉率領一個兩百多人的龐大代表團，今天周三開始訪問中國，他並沒有像有網民形容的那樣，駕着黃風飛抵北京，而是從上海開始這次訪問。盧拉定於周五在北京與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。

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北京昨天黃沙滾滾之後，今天4月12日中央氣象台發布“沙塵暴”藍色預警稱：4月12日早晨至13日早晨北京繼續有沙塵暴，儘管此預警也提到上海等地有揚沙或浮塵天氣，不過一般而言上海很少受沙塵暴影響。

據介紹，巴西總統盧拉將在上海會見商業領袖，參觀金磚國家集團開發銀行總部大樓，並於明天13日出席他的親密戰友，巴西前總統羅塞夫出任金磚開發銀行行長的就職典禮。

據費加羅報記者Michel Leclercq報道，盧拉在上海停留後，此次訪問的重點是周五在北京與這個共產國家無可爭議的統治者習近平會面，並共進晚餐。盧拉還將會見中國其他高官，如總理李強和全國人大委員長趙樂際。

評論

據法國《世界報》說，盧拉希望讓習近平在解決烏克蘭戰爭問題上“發揮領導”作用。而習近平則希望盧拉讓巴西融入中國的"新一帶一路"計畫。

法國《費加羅》報稱：“盧拉正在將巴西扔進中國的懷抱”，並說，“巴西總統對北京的雄心勃勃的訪問是為中國在拉美的影響力做貢獻”。

據總部位於紐約的《蓬勃》新聞說，盧拉在訪問美國一個月後訪問中國，他將在上海訪問華為的工廠，這可能會激怒美國。而訪問華為表明，盧拉不會在中美鬥爭中選邊站。

法國新聞台Franceinfo指出，巴西總統盧拉本次訪問中國，打算在烏克蘭問題和經濟問題上與北京結成聯盟。