日本《外交藍皮書》關切中俄軍事合作

日本/中俄

日本外務省的新版《外交藍皮書》關切俄中加強軍事合作，提出“部分國家急速且不透明地強化軍事實力”，以及“國際社會對台海和平與穩定擔憂升溫”。

廣告 繼續瀏覽後續

據日本NHK報道，日本新版外交藍皮書4月11日在日本內閣會議上進行了報告。該藍皮書將2022年視為“歷史轉折期”，強烈譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為是動搖國際秩序根基的暴行，並指出“世界上無論哪個國家和地區都絕對不能隔岸觀火”。

該藍皮書認為，俄羅斯正在加強與中國的軍事合作，在此之上，針對中俄兩國軍隊在日本周邊增加頻次、持續開展聯合行動一事，強調稱，從日本安全的角度出發，對此事保持嚴重關切，並予以密切關注。

有關中國，藍皮書一方面指出日中關係是重要的雙邊關係之一，一方面明確寫道，中國的對外姿態和軍事動向對於加強以法治為基礎的國際秩序是“前所未有的最大戰略挑戰”，並表示，日本應以綜合國力和與同盟國及志同道合的國家緊密合作來予以應對。

另據共同社說，日本新版外交藍皮書以不點名的方式分析稱，“部分國家急速且不透明地強化軍事實力，基於自身歷史觀和價值觀，加強了挑戰現有國際秩序的姿態和自我主張”。

這個藍皮書提及台灣局勢時稱，“對於台灣海峽的和平與穩定，整個國際社會擔憂急劇升溫”。

圍繞核裁軍與核不擴散，藍皮書說明稱，“將以與盟友美國的信賴關係為基礎，同時採取現實且可實踐的舉措”。措辭體現了對美國“核保護傘”以及核裁軍與核不擴散均予以重視的首相岸田文雄的意向。但對於簽署和批准《禁止核武器條約》，則寫明“沒有一個擁核國家參加”，仍表現出消極態度。