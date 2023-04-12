法國一艘護衛艦穿過台灣海峽

法國/護衛艦/台海

《挑戰》雜誌網站4月11日獨家報道說，當馬克龍與習近平會面就台灣問題發表評論引發爭議時，法國護衛艦普拉亞爾號穿越北京稱擁有主權的台灣海峽，當時中國軍隊正在那裡進行恐嚇台灣的軍事行動。

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據法國《挑戰》（challenges.fr）網站說，馬克龍有關台灣的立場引發爭論與中國針對台灣的軍事演習的時間相一致。

該網站說，法國護衛艦普拉亞爾(La Prairial)周末在中華人民共和國（PRC）圍繞台灣的包圍演習中，穿越了台灣海峽。

而對於法國外交官和軍方來說，這是要以行動證明，法國總統馬克龍並沒有放棄他的原則。那就是，在台灣問題上"既不跟着美國的節奏"，也不跟着"中國的過度反應"。

這艘法國船是在分隔中國和台灣領土的85公里長的國際海域航行的。在這裡，適用“主權國家之間的航行自由”的原則。

但北京聲稱對台灣海峽擁有主權，並對外國軍艦通過那裡越來越不滿，甚至到了有計畫地、公開地試圖阻止它們的地步。

去年，中國外交部宣布，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權"。並說，"一些國家認為台灣海峽是'國際水域'的一部分的說法是錯誤的"。而華盛頓與其盟友則一致反駁稱上述水域確實是"國際水道"。

《挑戰》雜誌網站說，如果中國突然授予自己“過濾”通過台灣海峽的軍用船隻的權利，那麼中國將擁有巨大的力量向鄰國施壓。 例如，每年有2500艘日本商船使用這個通道。