埃及明星法老拉美西斯二世的5大雷人之處

法國/古埃及

古埃及的偉大明星法老拉美西斯二世的棺槨和珍寶，在時隔近半世紀後重返巴黎：他的雷人事跡3000多年經久不衰。法新社介紹如下：

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漫長的統治

拉美西斯二世25歲繼承了他父親塞提一世（Séthi Ier）的王位，統治埃及大約66年，於公元前1213年左右去世，享高壽91歲，是埃及史上統治期最長的法老，在世界史上位居第三，只有法國國王路易十四（在位72年）和英國女王伊麗莎白二世（70年）超過了他。

拉美西斯二世去世時，他的許多兒子都已先他而去，他的第13子麥倫普塔（Merenptah）繼承了王位，繼續統治處於輝煌時期的國家。

100多名子女

拉美西斯二世至少有50個兒子和60個女兒... 法新社說，我們不知道拉美西斯二世到底有多少孩子。無論如何，都超過100個，甚至達到了126個!

眾所周知，拉美西斯有很多皇妻，包括著名"最美"皇後妮菲塔莉（Néfertari），她是他的最愛，也是他第一個兒子的母親。她死得很早。然後有了伊斯-諾弗萊特（Isis-Neferet），她是法老繼承人麥倫普塔（Merenptah）的生母。

拉姆西斯二世一生至少結婚八次，他的妻子中有些是他的親生女兒。在古埃及，娶自己女兒的法老並不罕見。此外，他還擁有一個由大約200名嬪妃組成的後宮。

對於埃及人來說，他一直都是"偉大的祖先"。所以在他之後，有九位法老以拉美西斯之名在位，以彰顯他的榮耀。

棕紅頭髮

對拉美西斯二世的木乃伊的修復顯示，這位統治者在他那個時代是高個子（1.75米），紅棕色頭髮，皮膚非常白皙。據古埃及學家德魯什-諾布爾考特夫人（Christiane Desroches-Noblecourt）說："他有一部分閃米特族人血統，而紅棕發，在埃及非常不受歡迎，因為紅色讓人想起一個令人憎惡的神，風暴、沙漠、混亂之神塞特的顏色。

修復他的木乃伊還發現，他還有非常糟糕的牙齒，嚴重的關節炎和心臟衰竭。多虧了掃描技術，科學家們剛剛重建了他45歲時和去世時的面孔。據埃及古放射學家薩哈-薩利姆（Sahar Saleem）說：“他是一個非常漂亮的國王。他的臉有一種非常埃及的感覺”。

戰爭與和平

拉美西斯二世作為一名偉大的武士，領導了無數次征服，並與當時的另一個大國赫梯帝國作戰，尤其是卡迭石戰役（位於今天的敘利亞），這是歷史上最偉大的戰車大戰。

在這場讓他險些喪命的戰鬥結束後，這位精明的傳播宣傳者，把那場戰役當作一場全面勝利來慶祝。德魯什-諾布爾考特夫人說："在他的時代，他是廣告之王。任何元素都被他掌控，使其成為榮耀他的元素"。

他最終與赫梯人簽訂了休戰協議。該條約的副本以埃及象形文字鐫刻在卡納克（Karnak），另一份以阿卡德語寫在泥板上，於1906年在土耳其被發現。

這個休戰協議是人類第一個保存下文字的偉大和平協議，它的複製品在聯合國紐約總部展出。

偉大建設者

令人震驚的是拉美西斯二世不朽宏偉建築的無所不在。埃及學家迪米特里-拉布瑞（Dimitri Laboury）說："這並不是埃及藝術所做的最精緻的事情，但它是壓倒性的。

拉美西斯二世在埃及各地都建造了宏偉建築： 在阿布-辛貝勒（Abou-Simbel）神廟崖壁上有他21米高的巨大雕像；以他的名字命名的城市比-拉美西斯（Pi-Ramses）搶走了盧克索的風頭；在孟菲斯，有一座超過10米高的巨像；在底比斯，有拉美西姆"百萬年神廟"；在盧克索，有兩座方尖碑（其中一座現矗立在巴黎協和廣場，是1830年埃及總督梅赫梅特-阿里（Méhémet Ali ）送給法國的禮物）。

拉美西斯二世還完成了阿比多斯（Abydos）的奧西里斯（Osiris）神廟工程，並擴建了卡納克（Karnak）神廟。他不僅是一個多產的建築家，而且還篡改了前人的紀念建築，用自己的徽章取代了前人的徽章，並在卡納克神廟大廳的外牆刻畫他在卡迭石戰役中的英雄形象。