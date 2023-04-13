泄露文件：俄聯邦安全局指俄羅斯國防部隱瞞戰損規模

俄羅斯內訌

新一批泄露的機密情報揭示俄羅斯政府內部的深度內鬥，包括俄情報部門質疑國防部給出在烏克蘭戰爭中俄方戰損人數，以及瓦格納集團老闆與國防部長之間的深刻內訌。

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據紐約時報4月13日報道：一批新的泄密文件描述了俄羅斯政府內部對烏克蘭戰爭中的死傷人數的爭論，俄羅斯國內情報機構指責軍方隱瞞了俄羅斯的戰損規模。這些額外文件不在上周泄露的53頁文件當中。

美國情報官員在一份文件中說，俄羅斯主要國內情報機構，聯邦安全局（F.S.B）"指責"俄羅斯國防部"掩蓋了俄羅斯在烏克蘭的損失"。他們補充說，這一發現凸顯俄"軍方官員一直不願意將壞消息傳遞給指揮系統上層"。

在一份包含一系列關於烏克蘭戰爭和其他全球熱點的最新情況的文件中，日期為2月28日的條目似乎是基於美國情報機構截獲的電子信息。

總的來看，這些文件突顯了（許多分析人士認為的）俄羅斯總統弗拉基米爾-V-普京在13個多月的戰爭後未能在烏克蘭取得軍事勝利的幾個主要原因。

其中包括：負責戰爭不同方面的俄羅斯機構之間的內訌和相互指責，包括聯邦安全局和國防部之前的內訌。

在泄露傷亡人數的文件，鮮少有對情報系統得出結論的背景提供信息，但該文件指出，俄羅斯聯邦安全局在俄羅斯政府內部的討論中，質疑國防部自己提出的傷亡人數。

俄羅斯聯邦安全局的官員認為，國防部的傷亡人數不包括俄羅斯國民警衛隊、瓦格納僱傭軍或俄羅斯南部車臣共和國強人領導人拉姆贊-卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)派遣的戰士。而且克里姆林宮在烏克蘭部署的各種戰鬥力量有時會採取相互矛盾的行動，導致俄羅斯的軍事努力更加複雜化。

這個文件說，俄羅斯聯邦安全局"計算出在行動中受傷和死亡的俄國人的實際人數接近11萬"。

該文件沒有說明俄國防部在政府內部傳播的傷亡數字。而上次俄羅斯國防部發布傷亡報告是在9月份，當時國防部長謝爾蓋-紹伊古（Sergei K. Shoigu）說，自戰爭開始以來，有5937名俄羅斯士兵死亡。

美國官員此前估計俄方戰損約為20萬軍人。根據另一份泄露的文件，截至今年2月，俄羅斯人的傷亡人數在189,500至223,000之間，其中包括43,000人陣亡。而烏克蘭的傷亡人數為124,500至131,000，包括17,500人陣亡。

新泄露的文件還提供了今年2月一場高度公開爭端的新細節，在這場爭端中，經營瓦格納部隊的商業大亨葉夫根尼-普里戈津指責俄羅斯軍方官員扣留了他的戰鬥機急需的彈藥。根據一份文件，普京試圖親自解決這一爭端，他召集了普里戈津和紹伊古開會，據信會議於2月22日舉行。

該文件說："最肯定的是，會議至少部分集中在普里戈津公開指責紹伊古，以及由此產生的他與後者的緊張關係上"。該文件使用了國防部長名字的不同譯法。