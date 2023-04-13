泄露美國機密文件來自一個年輕槍迷（華郵）

美國泄密案

據《華盛頓郵報》4月12日報道，大量美國機密文件泄露的背後有一位癡迷槍械的年輕人。這些文件包括華盛頓對中俄日益增長的影響力的看法。

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法新社說，美國政府機密的大規模泄露，暴露了華盛頓對盟國的間諜活動，揭示了烏克蘭與俄羅斯戰爭的嚴峻前景，並為白宮點燃了外交戰火，其背後的人是一個年輕的槍支愛好者，他與一群在冠狀病毒疫情的孤立中尋找同伴的遠方熟人分享了高度機密的文件。

華郵周三發表的一篇文章中說，它在匿名的情況下採訪了社交網絡Discord的兩名成員，這是一個受遊戲玩家歡迎的在線平台。一位化名為"OG"的男子在這個社交網絡發布了數百頁機密文件，其中一些是絕密文件，其中還有關於高級政治領導人的下落和行動的絕密報告以及關於軍事力量的戰術更新。地緣政治分析。對外國政府幹預選舉的努力的深入了解。

該報說，"OG"在幾個月的時間裡定期公布從他工作的軍事基地複製的數百頁文件。華郵補充說，被採訪者拒絕說明是哪個基地。

華郵寫道，那人說，"OG"每天有一部分時間是在一個禁止手機和其他電子設備的安全設施內度過的，他"花了好幾個小時編寫機密文件，然後在Discord服務器上與他的同伴分享"。

這是一個由大約24人組成的團體，大多數是男人和男孩，圍繞着他們"對槍支、軍事裝備和上帝的共同熱愛"，形成一個"2020年在社交網絡Discord合作的俱樂部"。

華郵稱，一些信息非常敏感，以至於被標記為"NOFORN"，即不能向外國公民透露。被曬到網上的文件顯示，由於訓練和後勤供應問題，美國情報部門對烏克蘭反攻俄羅斯軍隊的可行性表示擔憂。

法新社查閱的一份文件顯示，美國對烏克蘭繼續抵禦俄羅斯打擊的能力感到擔憂。

最近幾天，在社交網絡推特Twitter、電報群Telegram或Discord上分享了幾十張文件的照片，其中的一些可能已在互聯網上流傳了幾周，甚至幾個月，才引起媒體的注意。

然而，美國當局沒有公開證實這些在網上公布的文件的真實性，也尚未進行獨立核實。

除了烏克蘭主題外，一些文件似乎還表明美國針對其一些盟國的情報收集。此後，華盛頓試圖讓這些盟國放心。

現在許多文件已無法在原泄露地找到，據媒體報道，當局已經將其刪除。

法新社指出，這一明顯的泄密事件的影響可能是巨大的，甚至是致命的，可能會危及美國的情報來源的安全，同時給其敵人提供有價值的信息。