盧拉：巴西正 "重返 "國際舞台

巴西/中國

巴西總統盧拉周四（4月13號）在對中國進行國事訪問的第一天表示，巴西正在 "重返 "國際舞台。據法新社報道，這次訪問將重點關注烏克蘭的衝突。

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報道稱，這位77歲的領導人周四上午出席了巴西前左翼總統迪亞瑪-羅塞夫（2011-2016）擔任金磚國家新開發銀行負責人的就職典禮。金磚組織是由巴西、中國、印度、俄羅斯和南非組成的新興國家集團。

盧拉對華訪問原定於3月25日至31日進行，但由於 "輕度肺炎"，醫生建議他推遲訪問，現在據稱已經康復了。

盧拉在上海說： "巴西在全球重大決策中缺席的日子已經過去。在莫名其妙的缺席之後，我們又回到了國際舞台上。"

盧拉是巴西左派的代表人物，他承諾將把巴西置於 "新的全球地緣政治的核心"，而在他的極右翼前任賈伊爾-博爾索納羅(Jair Bolsonaro)的領導下，巴西一度被孤立。

巴西領導人在周一晚上飛往中國之前表示將加強與中國的關係，將邀請習近平來巴西進行雙邊會談，向習近平展示巴西對中國投資感興趣的國家和項目。

據法新社報道，在上海，盧拉將會見電動汽車製造商比亞迪的老闆，然後訪問華為的一個研究中心。

10月，比亞迪曾宣布希望在巴西北部的巴伊亞州建立一個工廠。 巴西也是華為的一個重要市場，在美國公司被禁止與其做生意後，華為在巴西找到了一條出路。

在國際議題方面，周五在北京與習近平會面時，將討論烏克蘭的衝突問題。兩國的共同點是都沒有對俄羅斯實施制裁。

報道稱，曾在第二任期（2007-2010年）內達成伊朗和美國核協議的盧拉希望再次發揮調解人的作用。與此同時，中國正面臨著越來越大的國際壓力，要求它對莫斯科施加壓力，使其回到談判桌上。

盧拉的這次訪問將側重於國際政治問題，因為經濟方面的問題在原計畫的訪問日期已經得到了處理，當時有500多名巴西商人--其中大部分來自農業貿易部門—按原計畫前往了中國， 並簽署了20多項合作協議。其中一項允許兩國貿易以各自的貨幣進行，不使用美元。

中巴雙邊貿易在2022年達到1500億美元，其中巴西人向中國出口了897億美元。中國是巴西最大的出口市場，每年購買價值數十億美元的大豆、牛肉和鐵礦石。

這是盧拉第四次正式訪問中國，他於今年1月開始了第三個任期。盧拉曾於2003年至2010年擔任巴西總統。

在返回巴西利亞之前，盧拉將於周六前往阿拉伯聯合酋長國進行為期一天的正式訪問。