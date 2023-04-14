德國外長促中國呼籲俄羅斯停止侵略戰爭

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德國外長貝爾博克與她的中國同行秦剛在聯合記者會上2023年4月14日北京

德國外長貝爾博克周五在北京敦促中國用影響力讓"俄羅斯侵略者停止在烏克蘭的戰爭"。她說，"沒有其他國家比中國對俄羅斯有更大的影響力”。北京是否利用這種影響力，“直接關涉到歐洲的基本利益"。

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德國外交部長貝爾博克（Annalena Baerbock）今天4月14日在北京與她的中國同行秦剛共同舉行的新聞發布會上說："我不得不公開說，我想知道，為什麼中國的立場至今不包括要求俄羅斯侵略者停止戰爭"。

巴爾博克表示，中國國家主席習近平最近對莫斯科的訪問表明，"沒有其他國家比中國對俄羅斯有更大的影響力，而中國是否決定利用這種影響力將直接影響到歐洲的核心利益。

法新社說，這位首次訪問中國的德國外長補充說，"就像中國成功地在伊朗和沙特阿拉伯之間達成和平平衡一樣，我們希望中國對俄羅斯施加壓力，使其最終結束侵略，並參與和平解決衝突"。

在德國外長這次會面之後，中國宣布其國防部長李尚福將於周日前往俄羅斯。俄羅斯國防部說，他將於4月16日至18日與俄羅斯國防部長謝爾蓋-紹伊古會面，討論"國防領域的雙邊合作，以及全球和區域安全問題"。

在貝爾博克訪問的一周前，法國總統馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩也呼籲與莫斯科關係密切的北京為烏克蘭的和平發揮作用。

最近幾周，國際社會對中國的壓力越來越大，要求中國對俄羅斯進行干預，把它帶到談判桌上。

自俄羅斯侵略烏克蘭的衝突開始以來，北京官方一直聲稱自己的立場中立，但從未譴責過俄羅斯的入侵。

中國外長秦剛周五說，"中國一直認為，解決烏克蘭危機的唯一途徑是促進和平和會談"。他補充說，"中國願意繼續為和平而努力，並希望參與危機的所有各方保持客觀和冷靜，共同為通過談判解決危機作出建設性的努力"。