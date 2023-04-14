朝鮮證實發射首枚固體燃料洲際導彈

朝鮮/固體彈道導彈

朝鮮領導人金正恩和他的女兒金主愛在一個未公開的地點觀看新型固體燃料洲際彈道導彈（ICBM）火星-18的試射。朝中社（KCNA）2023年4月14日發布視頻中使用的照片的靜止圖像。

朝鮮今天周五證實在前一天發射了一枚"新型"固體燃料洲際彈道導彈（ICBM），該國領導人金正恩歡喜稱，這是該國武器計畫的一個重大步驟。

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據朝鮮國家媒體周五（4月14日）發布的照片顯示，金正恩和他的女兒一起，看着一枚黑白相間的導彈在煙雲中起飛，露出了歡欣鼓舞的笑容。

據朝中社稱，周四上午測試的"火星-18"導彈將成為"朝鮮戰略軍事力量的關鍵手段"。金正恩表示，這款新武器的開發成功將"徹底重組我們的戰略威懾力，加強我們核反擊的有效性"。

他還說："我們將進行致命的打擊，並作出猛烈的回應，直到敵人放棄其毫無結果的戰略和愚蠢的行為。

截至昨天，朝鮮發射的所有洲際彈道導彈（ICBM）都是液體燃料。但平壤長期以來一直在尋求開發固體燃料導彈，因為這種導彈更穩定，準備更快，使敵人更難發現和更難摧毀。

據駐美國的分析家潘達（Ankit Panda）說，朝鮮的圖像和韓國的軍事信息表明，周四朝鮮發射的確實是一枚固體燃料導彈，而且是朝鮮的首次成功試驗。

他告訴法新社："導彈的排氣管道很穩定"，他補充說，"固體推進劑"正在發揮作用。

牙山政策研究所的研究員 Go Myong-hyun提醒說，朝鮮"在2月份的閱兵式上展示導彈之前，首先測試了固體燃料發動機，然後進行了一次真正的測試，"。

Go告訴法新社，"朝鮮癡迷於固體燃料導彈的原因是，它們將大大減少發射前的準備時間"。"這很重要，因為將導彈從發射井或隧道中取出的時間越長，發射前被摧毀的風險就越高"。

法新社說，平壤這一宣布是在慶祝朝鮮最重要的政治紀念日之一，即4月15日金正恩的祖父金日成的生日"太陽節"前夕作出的。