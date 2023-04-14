盧拉訪華 中國承諾為巴西提供“新機遇 ”

中國/巴西

巴西總統盧拉周五（4月14日）在北京與中國國家主席習近平會面，他希望在前一天尖銳批評國際貨幣基金組織和美元的無所不在後與習近平加強聯繫。報道稱，習近平與盧拉會面時，承諾為巴西提供 "新的機遇"。

廣告 繼續瀏覽後續

周五，自1月以來重新執政的盧拉在北京人民大會堂受到李強總理的接見，然後與習近平主席會面，並在傍晚舉行新聞發布會。

據法新社報道，中國外交部在官媒刊登的一份聲明中說"中國將追求高質量的發展，加快創造新的發展模式，並參與促進高水平的開放"。同一消息來源補充說，中國的發展將為巴西和世界帶來 "新機遇"。

巴西左派領導人盧拉周四在訪華的首站上海表示，巴西正在 "重返國際舞台"，希望翻過他的極右翼前任博爾索納羅擔任總統期間被孤立的一頁。盧拉參加巴西前總統迪爾瑪-羅塞夫作為總部設在上海的Brics銀行負責人的就職典禮，並藉此機會批評國際貨幣基金組織（IMF），他指責IMF "使阿根廷等國家的經濟窒息"。這位拉丁美洲最大經濟體的國家元首還對大多數國際貿易仍在使用美元表示遺憾。

3月底，在一個有數十名巴西商人參加的中國經濟論壇上，巴中兩國達成了一項協議，據此他們將能夠用自己的貨幣進行交易，而不使用美元。兩國也分別有一家銀行已被指定進行兌換業務。

烏克蘭

在國際議題上，和其他訪問中國的國家領導人一樣，盧拉也希望與習近平討論烏克蘭的衝突。巴中兩國的共同點是從未對俄羅斯實施過金融制裁。盧拉希望再次扮演調解人的角色，他曾經在第二個任期（2007-2010年）內促成了伊朗和美國之間的核協議。與此同時，中國正面臨著越來越大的國際壓力，要求對莫斯科施加壓力，使其回到談判桌上。

對此，中國外交部網站上的聲明指出，兩國元首就烏克蘭危機問題交換了意見。雙方一致認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，一切有利於和平解決危機的努力都應得到鼓勵和支持，呼籲更多國家為推動烏克蘭危機政治解決發揮建設性作用，決定就此保持溝通。

費加羅報評論， 巴西總統對北京的雄心勃勃的訪問，證明了中國在拉丁美洲的影響力。與此同時，通過為盧拉鋪設紅地毯，習近平也要加強中國在拉丁美洲的地緣政治和經濟影響力，這曾經是美國的後院。