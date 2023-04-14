美國空軍B-52H戰略轟炸機飛抵韓半島參加韓美聯合空中演習

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韓國 – 美國空軍B-52H戰略轟炸機14日飛到韓半島參加韓美聯合空中演習，在朝鮮試射加裝固體燃料的洲際彈道導彈之際，韓國國防部表示，此次聯演再次確認了美國戰略武器迅速抵韓的能力，以及進一步升級的韓美聯合作戰遂行能力和互操作能力。

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韓國國防部表示，韓美兩國當天在韓半島上空實施聯合空中演習，美軍B-52H戰略轟炸機飛臨韓半島，同美軍F-16戰鬥機、韓國空軍F-35A戰鬥機、F-15K戰鬥機一同參演。這B-52H可搭載射程達200公里的空地核導彈，最多可攜帶31噸炸彈，作戰半徑6400多公里。

這是B-52H戰略轟炸機時隔9天再次飛臨韓半島，也是今年以來第三次現身韓半島。韓聯社報道，韓美將繼續提升美國戰略武器調遣半島的頻率和強度，用實際行動表明韓美同盟絕不容忍朝鮮任何核攻擊的決心。

朝中社報道稱，13日試射的“火星炮-18”新型洲際導彈作為共和國戰略力量的前瞻性關鍵性主力打擊手段，將遂行遏制戰爭的重大使命。“火星炮-18”型導彈試驗旨在驗證大功率固體燃料多級火箭發動機的性能、級間分離技術和操作系統各項功能的可靠性，評估新型戰略武器系統的軍事效用。第一級助推器設定為標準彈道飛行方式，第二三級設定為高仰角飛行方式，採用延遲起爆分離方式，在限制導彈最高速度的同時，確認其各個分系統的技術特性。