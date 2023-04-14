華郵：泄密文件顯示北京曾批准向俄提供致命武器

華盛頓郵報4月13日報道說，根據泄露的秘密文件披露的美國截獲的俄羅斯情報，中國批准在今年早些時候的烏克蘭戰爭中，向俄羅斯"提供致命援助"，並計畫將軍事裝備偽裝成民用物品。

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華郵說，這份截獲的文件顯然是通過美國對俄羅斯對外情報局（SVR）的竊聽獲得的，被列入國家情報局局長辦公室於2月23日編製的一份與烏克蘭和俄羅斯有關的近期"產品"的絕密摘要中。這是《華盛頓郵報》從聊天軟件Discord一個私人服務器上發布的機密文件圖片庫獲得的以前未曾報道的文件之一。

根據情報摘要，俄羅斯對外情報局的報告稱，中國中央軍委已經"批准了分階段供應"武器，並希望保持秘密。該報告沒有指出俄羅斯對外情報局的信息來源。

這份題為"觀察報告"的文件由美國國家情報局製作，名為"來自[情報]界的最新報告和精選項目摘要"，被標為高度機密，分發受到限制。中國的信息被列在一個小標題下："據報道，北京批准了向俄羅斯秘密運送致命援助。

華郵說，美國國家情報總監辦公室（ODNI）沒有回應要求置評的電話。一位高級政府官員說，"我們沒有看到證據表明中國向俄羅斯轉讓武器或提供致命援助。但我們仍然關注並繼續密切監測，"。一位高級國防官員同意這一評估。這兩位官員在討論有關這份絕密文件的信息時都不願透露姓名。

華郵說，這份報告提供了迄今為止最詳細的證據，說明是什麼原因導致了拜登政府從2月底開始向北京發出的一系列公開和私下的警告。

該報表示，中國堅持在烏克蘭戰爭中保持中立，譴責美國的這些聲明，並表示在華盛頓為戰爭提供大量武器的情況下，它永遠不會接受脅迫或"美國的指手畫腳"。但這份泄露的文件擴大了對俄中關係深化的洞察力。普京侵略烏克蘭的戰爭導致俄羅斯越來越孤立，中國現在是莫斯科的主要外國朋友。

不過，儘管中共領導人習近平在上個月對莫斯科進行為期三天的訪問期間似乎鞏固了他與普京的關係，但中國一直沒有完全支持這名俄羅斯領導人在烏克蘭的戰爭，而是將自己定位為潛在的和平締造者。