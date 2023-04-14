【視頻】印度人口本周首超中國

印度，人口

根據聯合國的預測，印度的人口4月14日將達到1,425,775,850大關，超過中國，成為世界人口第一國家。人口的快速增長給印度發展帶來巨大影響，尤其是無節制的城市化正在造成大規模的污染和飲水問題。依靠避孕措施來遏制人口增長，成為印度面臨的主要挑戰。

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法國電視France24台駐新德里特約記者Alban Alvarez的報道，印度人口眾多，而且年輕人口佔比多，全國人口的一半在25歲以下，即近7億人。相反，60歲以上的印度人只佔總人口的10%。此外，與中國不同的是，印度的絕大多數人口生活在農村，有農村人口10億。

預期印度在未來幾十年人口將繼續增長，到2060年-2070年達到頂峰，屆時人口估計將達到17-18億。但其增長速度將可能減慢，持續性降低。原因是印度的出生率降低，導致目前每個家庭平均有兩個孩子以下。

據報道，印度在過去20年人口增長加劇，但生育率卻出現下降。1964年，平均每個印度婦女生育六個孩子，而今天只有兩個。這部分歸功於印度的公共計畫生育服務，新德里表示印度是自1952年起第一個引入該計畫的國家。

"加州大學聖地亞哥分校性別平等和健康中心主任阿尼塔-拉吉說，該計畫主要目的是減緩人口增長，以支持當時獨立僅僅幾年的印度國家的經濟發展。”（印度於1947年宣布獨立）。

該計畫已取得了一些成功，據印度衛生部的一項調查顯示，幾乎所有已婚育齡人口都了解如何避孕。此外，政府為相關人員提供了68%的避孕藥具，包括避孕套、藥丸和宮內節育器等。

拉吉表示，要達到婦女真正在生育選擇和自主方面的權力，還應做得更多。

據報道，儘管今天印度對男性和女性絕育手術都會有鼓勵性經濟獎勵，一些邦還實行了帶有懲罰措施的二胎政策，如禁止不遵守規定的人從事公務員工作等，但最廣泛的使用的避孕方式還是女性絕育，佔到避孕藥具使用的38%，而男性絕育只佔0.3%。這在很大程度歸因於主導印度社會的重男輕女心態。據印度家庭健康調查顯示，超過三分之一的男性認為避孕是 "女人的事"。

印度計畫生育的另一挑戰是如何在低收入階層推行，正如2022年家庭健康調查顯示。社會經濟條件決定了許多婦女的懷孕選擇，正如2022年家庭健康調查顯示，生活在農村地區的貧窮和受教育程度較低的印度婦女很可能在較小的年齡就有更多的孩子，並且較少接觸到現代避孕信息。

印度預計在未來不久將進行人口普查，屆時將對人口狀況獲得更為準確的數據。印度已多次推遲人口普查，上一次印度進行人口普查還是在2011年。