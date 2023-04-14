【視頻】美國軍事機密外泄事件：21歲主嫌已被拘捕

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一名21歲的美國空軍國民警衛隊人員涉嫌與近期備受關注的美國軍事機密外泄事件有關周四已被拘捕，預計他將在被捕翌日（4月14日）首次在馬薩諸塞州地區法院出庭。

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法國電視France24的報道說，這名叫傑克 特謝拉的年輕人4月13日在波士頓南部的一個農村小鎮Dighton被捕，他被捕的畫面被美國電視台進行了直播。

五角大樓稱，傑克-特謝拉涉嫌對美國國家安全構成 "非常嚴重 "的風險，他在網上泄露的秘密文件，包括有關烏克蘭戰爭以及華盛頓暗中監視盟友國的情報。司法部的一位消息人士說，他可能於周五在馬薩諸塞州的一個法院出庭。

據國民警衛隊表示，嫌疑人曾於2019年9月入伍，其職位是“網絡運輸系統熟練工”，軍銜為一級，是三級軍銜中較低階的，他被分配到馬薩諸塞州東部科德角聯合基地的第102情報聯隊工作。

據《科德角時報》報道，他來自於一個軍人家庭，他的繼父在他工作的軍事基地服務了34年後退休，而他的繼兄目前也在那裡工作。

據美國媒體報道，傑克-特謝拉的母親曾在一個支持退伍軍人的非政府組織及馬薩諸塞州退伍軍人服務部工作。每年退伍軍人節她都會發布一家人的照片。

《華盛頓郵報》周三曾報道，此次大規模泄密是一名曾在軍事基地工作的年輕人所為，該男子在Discord社交網的一個在線小組中分享了自己的信息。據稱，該嫌疑人以 "OG "的假名發布了他工作的軍事基地的文件，時間已經長達數月。然而，但第一個透露其身份的《紐約時報》說，他曾要求該Discord小組的其他成員不要公布這些秘密文件，表示自己無意成為一名舉報者。

據報道，傑克-特謝拉至少是從去年10月開始，在網上分享機密信息，"最終張貼了數百頁的文件，包括烏克蘭前線的詳細地圖和對俄羅斯戰爭機器的機密評估"。

美國司法部長梅里克 加蘭表示，傑克-特謝拉因 "未經授權刪除、保留和傳輸與國防有關的機密信息 "而被捕，參照《間諜法》，將在馬薩諸塞州地區的聯邦地區法院受審。

報道說，和美國當局一樣，法院將搞清楚這樣一個年輕低階的空軍國民警衛隊人員如何能夠接觸到有關烏克蘭戰爭的敏感信息，以及涉及中情局和國家安全局的日常情報的。

點擊視頻收看法國電視France24的報道

01:40 L'arrestation de Jack Teixeira, employé subalterne de la Garde nationale aérienne, par le FBI à Dighton (Massachussetts), le 13 avril 2023. via REUTERS - WCVB-TV