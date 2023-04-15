一名曾在中國工作20年的澳大利亞人被控干涉外事

澳洲/中國

曾在中國工作20年的澳大利亞人被控“外國干涉”被捕。2023年4月14日

一名在中國工作過20年的澳大利亞人被控魯莽干涉外事，今天周六在澳洲一個地方法院視頻出庭。警方說，他接受一對男女提供的金錢，為他們收集有關澳大利亞國防、經濟和國家安全部署以及與其他國家有關的信息。

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據《悉尼先驅晨報》4月15日報道，55歲的亞歷山大-切爾戈（Alexander Csergo）今天周六齣現在帕拉馬塔地方初審法院的屏幕上，他面臨一項魯莽干涉外交事務罪的指控，最高刑罰是15年監禁。

切爾戈從蘇里山（Surry Hills ）警察局通過視頻觀看法庭將他的保釋聽證會推遲到下周一。他向法官致意並致謝，但沒有向法庭發表進一步的言論。

切爾戈於周五4月14日下午在他位於邦迪的家中被捕。他是自2018年英聯邦議會通過《國家安全（間諜和外國干涉）修正法案》以來，被反外國干涉工作組指控的第二個人。

警方指控他的一些"秘密的，涉及欺騙的"行為，且不顧自己的活動支持了外國委託人的情報活動。

切爾戈被指控的罪行發生在2021年2月至2023年4月14日之間。據警方說，自稱屬於一個智囊團的人在切爾戈離開澳大利亞時，通過社交媒體聯繫他，並安排他與自己的代表會面。

警方說，切爾戈多次會見兩名被稱為"Ken"和"Evelyn"的人，他們向他提供金錢，讓他收集有關澳大利亞國防、經濟和國家安全部署以及與其他國家有關的信息。

據稱，他為"Ken"和"Evelyn"編寫了多份報告，並為這些報告收取報酬。警方將在法庭上指控"Ken"和"Evelyn"為一個外國情報機構工作，並進行情報收集活動。

警方相信其他澳大利亞公民和居民也可能被這對夫婦（Ken和Evelyn）接觸過，並敦促那些被接觸的人向國家安全熱線1800 123 400提供信息。

切爾戈先生的領英（LinkedIn）頁面將自己描述為"多次獲獎的綜合通信、技術基礎設施、業務戰略和運營轉型專家"。其頁面還介紹自己曾在澳大利亞一些公司從事營銷工作，包括Telstra和Hyatt酒店，以及廣告公司Leo Burnett。

他隨後於2002年移居中國，在中國和新加坡的一些公司工作，客戶包括大眾汽車中國公司，並從2017年起擔任位於上海的數字解決方案公司Conversys的全球創新和轉型總裁。