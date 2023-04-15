烏克蘭戰爭：盧拉在中國表示美國必須停止“鼓勵”衝突

烏克蘭戰爭

2023年4月14日，巴西總統盧拉和中國國家主席習近平在中國北京人民大會堂出席的歡迎儀式上。

巴西總統盧拉周六在結束對中國訪問時表示，美國必須停止“鼓勵“烏克蘭戰爭，並“開始就和平問題進行交談”。法新社指出盧拉在這次訪問中與習近平走得更近。

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在啟程前往阿拉伯聯合酋長國之前，盧拉在北京對記者說： “美國必須停止鼓勵戰爭，開始談論和平，歐盟必須開始談論和平”。他補充說： “國際社會將能夠“說服”俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基，和平符合全世界的利益”。 盧拉在 2003 年至 2010 年擔任兩屆總統任期後，在 1 月重新掌權，對中國進行了為期兩天的訪問，以加強與中國的主要貿易夥伴的經濟關係。 他還藉此機會表示：巴西“重返”國際舞台，並希望在烏克蘭衝突中扮演調解人的角色。

“耐心是必要的”

法新社指出，巴西這位左翼領導人現在不得不在和他保持密切聯繫的美國和中國之間，進行微妙的平衡。在 2 月訪問華盛頓之後，盧拉到訪中國，此此訪問行程包括在上海的經濟部分和在北京會見習近平的政治部分。

盧拉表示，他相信加強巴西利亞與北京之間的關係不會損害他的國家與美國的關係。 與幾個西方大國不同，中國和巴西從未對俄羅斯實施過金融制裁，並且都試圖將自己定位為調解人。

巴西總統正在推動建立一個為烏克蘭和平而努力的、國家集團的想法，，並且在訪問中國之前，他曾承諾在返回後將“創建”這樣一個集團。 在與中國國家主席會面後，被問及這個想法時，盧拉沒有提供更多細節。 他只是簡單地說，“需要耐心”才能與普京和澤倫斯基交談。 “但最重要的是，我們必須說服那些鼓勵戰爭的國家停止提供武器”。