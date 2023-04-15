烏克蘭貿易路線圖巨變：朝歐盟靠攏

烏克蘭/ 歐盟

據世界報報道，自2022年俄軍入侵烏克蘭之後，烏克蘭的經濟與歐盟的經濟聯繫越來越緊密，該國的貿易路線圖發生了翻天覆地的變化。烏克蘭的貨物不再流向自身的黑海港口，而是通過陸路向西，或通過歐盟國港口的海路再出口。

廣告 繼續瀏覽後續

在這個處於戰爭狀態的國家，新的貿易路線經過陸路通向歐盟。烏克蘭2022年出口量的53.6% 流向了歐盟，2021年這一比例僅為39.1%。在戰爭開始時，烏克蘭對歐盟出口有所下降，此後卻驚人地恢復到了戰前水平，約為25億歐元，而同年烏克蘭的整體出口下降了35%。由於黑海的許多港口關閉，與俄羅斯和白羅斯的邊界關閉，烏克蘭重新“發現”自己與歐洲經濟的緊密連結。

烏克蘭向西方的轉向也是800萬烏克蘭難民湧入歐盟的結果，難民從波蘭，捷克，德國等向家鄉頻繁郵寄包裹，這促成了一些公司開設了烏克蘭與歐盟之間的固定發貨線路。

烏克蘭這一貿易方向的重大變化得到了布魯塞爾的支持。歐盟於2022年6月暫停了對烏克蘭的所有進口關稅以及與該國鋼鐵有關的所有反傾銷措施，這些政策可續簽一年。2022年，近1500萬噸農產品從烏克蘭多瑙河三角洲的伊茲梅爾港、雷尼港和烏斯季敦奈斯克港裝船，這一數字是2021年的三倍。由於受到大量烏克蘭農產品的衝擊，部分東歐國家出現反對聲音，要求布魯塞爾採取措施，減少對當地農民的衝擊。儘管如此，波蘭仍承擔起烏克蘭產品進入歐洲他國的過境國角色，而羅馬尼亞主要是通過康斯坦察等港口向世界其他地區出口烏克蘭貨物。此外，對華貿易貨物不再通過敖德薩港，而是通過波蘭的格但斯克港前往中國的港口，這樣的改變使得貨品交付時間延長一周。