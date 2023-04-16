法國國民議會代表團啟程訪台灣 參議院訪台團一周後出發

法國/台灣

法國國民議會代表團4月16日啟程前往台灣訪問。一周後，法國參議院的代表團也將訪問台灣。台灣副議長蔡其昌率領的台灣立委團今天結束訪法，與法國議會團同機飛台北。

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法國國民議會友台小組一行4人今天4月16日從法國啟程，前往台灣訪問；該小組的負責人博多雷爾（Eric Bothorel）告訴中央社，他們此次訪問台灣的目的，是要強化“台法機構”和“貿易間”的關係。他表示，“希望強化法台雙邊連結，不僅是在經濟層面...”，他說，“台灣議題不是只有軍力，也不只有半導體，當然這些也很重要，因為台灣在未來產業的核心，扮演重要角色”。他還強調稱，“與台灣強化關係不僅是基於利益，還有文化、人才培育等，這都需要一起推動”。

法國另一個代表團，即法國參議院代表團預計在一周後的4月24日前往台灣。法國參議院代表團將由參院友台小組主席阿蘭-李察（Alain Richard）及其他4名參議員組成。

台灣立法院副院長蔡其昌率領的台灣立委團於4月14日開始對法國展開訪問期間，與法國國民議會和參議院的外交委員會主席，以及兩院友台小組的主席會了面。法國國會的議員們在法國總統馬克龍有關台灣海峽的言論引發爭論之際，重申了他們支持民主台灣的堅定立場。