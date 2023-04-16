美國參院年報: 所有情報機構首腦都認為中國是美國最大威脅

美國/中國

法國星期日報（JDD）今天4月16日發布了2023年美國情報部門負責人在參議院聽證會上的年度報告摘要預覽，顯示美國頂級情報部門首腦都認為美國的最大威脅是中國。

廣告 繼續瀏覽後續

法國星期日報今天以《中情局為何害怕中國》為題，介紹美國參議院這個年度報告說，美國所有的情報機構負責人都認為，美國最大的威脅是中國。

美國參議院情報委員會的參議員們3月9日在兩個小時里，聽取了美國國家情報局（DNI）局長艾薇兒-海因斯、中央情報局局長威廉-J-伯恩斯、網絡司令部和國家安全局（NSA）負責人保羅-中曾根將軍、軍事情報局（DIA）負責人斯科特-貝里爾將軍以及聯邦調查局局長克里斯托弗-雷的證詞。

這些間諜首腦向民選官員（參議員）提交的摘要一開始就長篇闡述了他們認為美國的主要威脅是中國的看法。

其中提到，北京正在加速發展它認為人民解放軍在持續的大規模衝突中與美國對抗所需的戰略能力。努力實現其目標，即在2027年之前建立一支能夠在未來台灣海峽危機中阻止美國干預的軍隊。

該報告還提示，北京正在加緊努力塑造公共話語，包括試圖在台灣、新疆、西藏和香港等敏感或主權問題上左右公眾輿論，以及向政治對手施加壓力。