蘇丹首都繼續激戰 炮火連天 已有56平民死亡

蘇丹/衝突

蘇丹軍隊和準軍事部隊的激戰進入第二天，蘇丹首都喀土穆和其他幾個城市今天周日繼續炮火連天，步槍、大炮、坦克、戰鬥機齊上陣，24小時內，衝突已造成至少56名平民死亡。這是兩位將軍自2021年政變以來掌舵蘇丹的權力鬥爭。

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法新社今天4月16日發自喀土穆的報道說，在首都，自周六以來，主要機構所在的市中心一直冒着煙柱，整個城市到處是手持武器，身着作戰服的人，在街道上徘徊，平民都消失了。目擊者說，在喀土穆北郊及該市南部，激烈的槍聲此起彼伏。

兩名軍頭

幾周以來，陸軍總司令與快速支援部隊統領在政治上一直有分歧。在周六上午，陸軍總司令阿卜杜勒·法塔赫·布爾漢將軍（Abdel Fattah al-Burhane）與快速支援部隊（RSF）統領，人稱"赫梅蒂"的穆罕默德-哈姆丹-達格洛將軍（Mohamed Hamdane Daglo "Hemedti"）之間的分歧演變成了暴力。

國際社會對蘇丹在2021年10月發生的政變束手無策，也未能說服將軍們簽署一項結束危機的方案，現在要求雙方停火的呼籲正在成倍增加，最近的一次是來自北京。

在埃及和沙特這兩個在蘇丹有影響力國家的呼籲下，阿拉伯聯盟定於今天上午國際標準時間10點在開羅舉行緊急會議。

喀土穆居民艾哈邁德-塞夫（Ahmed Seif）告訴法新社：他與妻子和三個孩子住在該市東部，"那個夜晚非常艱難。因為爆炸聲和槍聲，我們都沒有睡覺。他擔心自己居住的建築被擊中，但"不敢出去查看"，因為害怕流彈和街道上穿軍裝的人。

步槍、大炮和戰鬥機正在這個擁有4500萬人口的國家的首都和幾個城市肆虐。 周日，在沒有行人的喀土穆街道上轟炸聲再次響起，那裡充滿了強烈的火藥味。在社交網絡上，醫生們仍在呼籲人們提供幫助，為救護車提供安全通道，並呼籲停火以治療受害者。

軍方曾在臉書上警告說："空軍將開展行動，幹掉反叛的快速支援民兵，平民必須呆在家裡"。

目擊者還報告說，該國東部城市卡薩拉（Kassala）也有炮火。

56平民死亡

據支持民主的醫生說，有56名平民喪生，其中一半以上是在喀土穆及其郊區被殺，同時有"幾十名"軍人和準軍事人員死亡，但沒有確切數字。大約有600人受傷。

法新社說，蘇丹自2019年以來一直試圖在伊斯蘭軍事獨裁統治30年後組織首次自由選舉，但這場已醞釀了數周的衝突，阻止了任何政治解決方案。

在這個階段，不可能知道哪支部隊掌握了什麼。快速支援部隊RSF宣布，它在周六的幾個小時內佔領了機場，佔領了總統府，但軍隊否認了這些說法，並說它佔領了喀土穆主要權力中心之一總參謀部。

至於國家電視台，雙方也都聲稱佔領了它。在附近，居民們報告說，戰鬥不斷，而在廣播中，與政變期間一樣，只播放愛國歌曲，沒有任何評論。

海灣媒體導火索

這兩名將軍之間的公開戰爭也是一個媒體事件：周六，赫梅蒂接受了海灣地區電視頻道一次又一次採訪，其中有幾個國家是他的盟友，他在採訪中對他的對手布爾漢將軍進行了侮辱，後者至今沒有露面。

赫梅蒂繼續呼籲"罪犯布爾漢"離開，而軍隊則在臉書上發布了對赫梅蒂的"通緝令"，稱其為"在逃罪犯"。

聯合國秘書長安東尼奧-古特雷斯給兩人打了電話，要求"立即停止暴力"。他還敦促埃及總統阿卜杜勒-法塔赫-賽西（Abdel Fattah al-Sissi）採取行動，開羅周六對一段顯示其幾名士兵顯然是在快速支援部隊人員手中的視頻表示關切。