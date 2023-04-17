【視頻】烏克蘭士兵在戰火下慶祝東正教復活節

烏克蘭總統府周日（4月16日）宣布，與俄羅斯在東正教復活節之際進行的新的戰俘交換中，共有130名烏克蘭戰俘獲釋。這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭東正教徒度過的第二個復活節。儘管戰火繼續，尤其是在東部巴赫穆特地區，但烏克蘭士兵仍然在慶祝這一東正教重要的節日。

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一名烏克蘭查西夫亞爾（Tchassiv Iar）的居民柳德米拉向法新社說，去年她和她的孩子們一起參加了復活節的慶祝活動。今年，她所在的烏東查西夫亞爾鎮受到俄軍猛烈炮擊，教堂關閉，居民逃離。儘管戰火繼續，她在講述時不斷傳來遠處的炮火聲，這位80的老人還是在她的陰暗雜亂、被炸毀的窗戶蓋着塑料布的廚房裡，擺上了一個傳統的復活節蛋糕，以示慶祝。她眼含着淚花說， "我希望這一切都能停止，我們能有一個真正的復活節。結束這一切，結束所有這些爆炸，結束這場戰爭。"

在經歷俄羅斯入侵的一年之後，周日烏克蘭舉行復活節的慶祝活動。

在同一地區的斯洛揚斯克鎮，烏克蘭士兵在一座小教堂外擺放着裝有傳統裝飾的雞蛋和食物的柳條籃子。周五俄軍導彈擊中了當地一棟公寓樓，造成至少12人死亡，救援人員還在繼續清理廢墟，尋找被埋的平民。

當地神父米科拉說 "當我們在做彌撒時，開始了炮擊。炮擊太激烈，我手中的蠟燭掉到地上，我把它撿起來，繼續祈禱。" 他說， "如果這事發生在去年，我們可能會躲在地窖里避難"

在這個烏東飽受戰爭之苦的地區，當地居民似乎已習慣了戰爭。

一名前線烏克蘭士兵表示，“我當然想在家裡過節，那會更有趣”，“只是我的國家正處在這樣的歷史特殊時期，我們必須在這裡過復活節”

烏克蘭總統澤連斯基向烏克蘭人表示節日祝賀，並祝願他們 "對勝利保持不可動搖的信心"。但法新社記者在斯洛維揚斯克採訪一些烏克蘭士兵也表達了戰爭殘酷現實對他們精神上折磨動搖。

報道指，自俄羅斯入侵以來，已造成數萬人死傷，數百萬人流離失所，眾多城鎮和村莊被毀。非政府組織 "宗教自由研究所 "最近估計，近500座宗教建築在雙方軍事行動中遭到破壞。

一位基輔的東正教徒說，“我們祈禱和平能儘快到來、祈禱每個人都能活着回來，身體健康。也祈禱烏克蘭能實現完整和獨立”。

俄羅斯方面也在慶祝復活節，包括如馬里烏波爾這樣被俄羅斯佔領的地區，在法國電視France24的報道中，人們為前線的士兵準備傳統節日蛋糕，並舉行復活節彌撒。一位馬里烏波爾神父說，“我們快樂歡欣，我們為有希望而歡欣，最重要的事是，我們懷有着希望”。

據報道，在復活節周末，戰鬥仍在繼續。莫斯科周日表示俄軍在巴赫穆特取得了進展。

02:16 34歲的烏克蘭士兵Vasilli © France24 報道視頻截圖