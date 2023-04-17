美國一驅逐艦穿越台灣海峽

美國軍艦/台灣海峽

美國第七艦隊推特上公布了一組米利厄斯號驅逐艦穿越台灣海峽圖片

中國軍隊在台灣海峽進行大規模軍事演習一周後，美國海軍公布消息稱，美國米利厄斯號驅逐艦周日（4月16號）駛過台灣海峽。

廣告 繼續瀏覽後續

美軍第七艦隊在周一在社群網站推特（Twitter）發布一組包括船員遠眺台海的照片；法新社報道，美國第七艦隊在聲明中說，米利厄斯號驅逐艦周日 "在台灣海峽進行了一次例行的過境"，同時指出這是“根據國際法，在公海上的航行和飛越自由適用的水域。”

聲明還說："船艦行經海峽一處非屬任何一個沿海國家領海的狹長通道”，並說這次任務展現出美國對亞洲太平洋地區自由開放的承諾。美國軍隊在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。

中國周一稱，監測了美國軍艦通過海峽的情況，並指責華盛頓在其驅逐艦的存在進行了 "炒作"。

台灣國防部周一也表示，美驅逐艦1艘，航經台灣海峽由南向北行駛。並指出，美艦通過台灣海峽期間，軍方全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均“正常”。

台灣海峽是全世界最重要的國際運輸航道之一。

法新社稱，中國對近年來台灣當局和美國之間的和解感到不滿，儘管沒有正式關係，但美國向台灣提供了大量的軍事支持。北京將台灣視為一個省份，自1949年中國內戰結束以來，尚未將其與其他領土統一起來。中國的目標是統一台灣，如果有必要的話，不放棄通過武力統一。

據報道，上周，美國海軍 "米利厄斯 "號航母靠近南沙群島，該群島也是北京在南海宣稱的。中國政府譴責這也是一次 "非法入侵"。而西方軍艦定期通過台灣海峽，每次都會引起北京的抗議。美國 "中勳 "號驅逐艦於1月穿越台灣海峽，隨後，兩艘美國和加拿大護衛艦於2月穿越台灣海峽。