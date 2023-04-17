美國軍艦/台灣海峽
美國一驅逐艦穿越台灣海峽
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中國軍隊在台灣海峽進行大規模軍事演習一周後，美國海軍公布消息稱，美國米利厄斯號驅逐艦周日（4月16號）駛過台灣海峽。
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美軍第七艦隊在周一在社群網站推特（Twitter）發布一組包括船員遠眺台海的照片；法新社報道，美國第七艦隊在聲明中說，米利厄斯號驅逐艦周日 "在台灣海峽進行了一次例行的過境"，同時指出這是“根據國際法，在公海上的航行和飛越自由適用的水域。”
聲明還說："船艦行經海峽一處非屬任何一個沿海國家領海的狹長通道”，並說這次任務展現出美國對亞洲太平洋地區自由開放的承諾。美國軍隊在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。
中國周一稱，監測了美國軍艦通過海峽的情況，並指責華盛頓在其驅逐艦的存在進行了 "炒作"。
台灣國防部周一也表示，美驅逐艦1艘，航經台灣海峽由南向北行駛。並指出，美艦通過台灣海峽期間，軍方全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均“正常”。
台灣海峽是全世界最重要的國際運輸航道之一。
法新社稱，中國對近年來台灣當局和美國之間的和解感到不滿，儘管沒有正式關係，但美國向台灣提供了大量的軍事支持。北京將台灣視為一個省份，自1949年中國內戰結束以來，尚未將其與其他領土統一起來。中國的目標是統一台灣，如果有必要的話，不放棄通過武力統一。
據報道，上周，美國海軍 "米利厄斯 "號航母靠近南沙群島，該群島也是北京在南海宣稱的。中國政府譴責這也是一次 "非法入侵"。而西方軍艦定期通過台灣海峽，每次都會引起北京的抗議。美國 "中勳 "號驅逐艦於1月穿越台灣海峽，隨後，兩艘美國和加拿大護衛艦於2月穿越台灣海峽。