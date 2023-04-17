蘇丹戰火又起 中國央視駐地大樓也遭擊

蘇丹

蘇丹在經過短暫停火之後，戰火又重新燃燒。路透社引述目擊者稱，蘇丹軍隊周日在與敵對準軍事部隊的血腥權力鬥爭中似乎佔據了上風，空襲了他們的基地。另有消息說，中國官媒央視在蘇丹的駐地大樓也遭到彈襲，大樓地下室屋頂被打穿。中國官方媒體透露，在當地經商的中國業者紛紛關燈躲避。

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當地一位醫生小組說，自蘇丹戰鬥開始以來，至少有 97 名平民喪生，365 人受傷。

周六，忠於蘇丹過渡政府主權委員會主席阿卜杜勒·法塔赫·布爾漢將軍的軍隊與副主席穆罕默德·哈姆丹·達加洛將軍（又名 Hemedti）領導的準軍事快速支援部隊（RSF）之間爆發了戰鬥理事會的。

這是自雙方於 2019 年聯手推翻資深伊斯蘭獨裁者奧馬爾·哈桑·巴希爾以來的首次此類爆發，其起因是在將 RSF 納入軍隊作為向文官統治過渡的一部分方面存在分歧。

聯合國駐蘇丹特派團表示，布爾漢和赫梅蒂同意從當地時間下午 4 點（格林威治標準時間 1400 點至 1700 點）暫停戰鬥三個小時，以允許聯合國提議的人道主義撤離，但該協議在短暫的時間後被廣泛忽視相對平靜。

昨天夜幕降臨時，居民們報告說，在首都喀土穆隔尼羅河對岸的巴赫里 (Bahri) 的卡福里 (Kafouri) 區，炮聲和戰機轟鳴聲不斷。

美國、中國、俄羅斯、埃及、沙特阿拉伯、聯合國安理會、歐盟和非洲聯盟呼籲儘快結束可能加劇本已動蕩的更廣泛地區不穩定局勢的敵對行動。

周末爆發的戰鬥是在RSF 融入軍隊的緊張局勢加劇之後爆發的。對時間表的分歧推遲了與政黨簽署關於在 2021 年軍事政變後向民主過渡的國際支持協議。

據路透社，能源豐富的大國沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國一直在尋求影響蘇丹的事態發展，將擺脫被推翻的強人巴希爾統治的過渡視為遏制伊斯蘭主義影響和改善該地區穩定的一種方式。沙特官方媒體周日稱，沙特外交大臣費薩爾·本·法漢·本·沙特分別與布爾漢和赫梅蒂通了電話，呼籲結束軍事升級。這位部長肯定了利雅得要求保持冷靜的呼籲。

另有消息說，中國官媒央視在蘇丹的駐地大樓也遭到彈襲，大樓地下室屋頂被打穿。中國官方媒體透露，在當地經商的中國業者紛紛關燈躲避。