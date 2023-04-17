貝爾伯克東亞之行 尋求抗衡中國和俄國的聯盟

德國/中國

歐盟委員會主席馮德萊恩、法國總統馬克龍和德國外長貝爾伯克近日都訪問了中國。他們給歐中和德中關係帶來了什麼變化呢？

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雖然德國外長貝爾伯克訪華時，堅持在台灣問題上歐盟團結一致的說法，但歐盟在台灣問題上明顯不一致已是不爭的事實。在如何對待中國問題上，德國紅綠黃執政聯盟也沒有統一的立場。這在貝爾伯克訪華時也得到了進一步的印證。就在貝爾伯克訪華時，德國另一執政黨社民黨內保守派批評貝爾伯克和德國經濟部長哈貝克奉行“反華戰略”。

德國紅綠黃聯盟上台已有一年多，但始終無法推出統一的中國戰略，就因為內部不斷有爭吵。因貝爾伯克訪華，社民黨和綠黨再次發生爭吵。其它黨派也發表了看法。

據德國廣播電台報道，德國執政兩黨社民黨和綠黨就仍然沒有出台的中國戰略繼續爭論不休。保守的社民黨派系即澤海默圈子（Seeheimer Kreis）宣稱，德國不應對中國採取片面的外交和經濟政策，而應採用實用主義的對華政策。這些社民黨政治家尤其批評綠黨籍外交部長貝爾伯克和綠黨籍經濟部長哈貝克奉行“反華戰略“，說 ：“外交部長和經濟部長目前在不同個案上搖擺不定。所採取的措施更多是以內政的象徵力量為中心，而不是作為一項有遠見的政策。”

綠黨議會黨團副主席奧德雷奇則反駁說，中國既是合作夥伴，又是競爭對手和系統性對手。人們必須承認這一點，拒絕看到現實使德國和歐洲危險地依賴俄羅斯。在對華政策中重蹈覆轍將是疏忽大意。

選項黨雙主席之一Chrupalla要求德國在台灣衝突中保持克制。他在接受德國之聲採訪時表示，德國和歐盟必須在這場爭端中爭取中立，畢竟中國是貿易夥伴和原材料供應國。

德國最大在野黨聯盟黨表示，願意幫助執政聯盟就中國戰略制定聯合立場。基民盟政治家瓦德普爾向德新社表示，德國需要在中國問題上達成全國共識。但紅綠燈聯盟內部對中國的分歧十分劇烈。聯盟黨因此願意提供幫助以達成共識。瓦德普爾強調，中國正在朝着監視國家的方向急劇發展。這給外交政策中基於規則的秩序帶來質疑。德國必須對此作出反應。

法國總統馬克龍提出，在台灣問題上應既不緊跟美國，也不緊跟中國，而是要有自己的立場。德國外長貝爾伯克則和美國保持一致，並警告中國不要武力攻打台灣，否則將承擔後果。馬克龍的表態起初在德國政界引起一片批評，但德國現在也出現了不同的聲音。比如，《柏林日報》認為，對馬克龍在中國的講話表示憤怒，這是典型的德國人，而且是傲慢的行為。每個人都應該知道，貝爾伯克由價值觀驅動的外交政策在亞洲走到了盡頭。就在貝爾伯克揮舞道德大棒的同時，馬克龍卻說出了真相。

《東圖林根報》發現，外長貝爾伯克為期六天的東亞之行有如在坐情感過山車。在中國，她冷靜，但碰了個釘子。在北京與中國外長秦剛的會談中，兩人的立場發生了正面衝突。隨後的新聞發布會變成了一個冷冰冰的事件。但在韓國和日本，她熱情友好。她正在尋求的是抗衡中國和俄國的民主聯盟。