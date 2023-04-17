G7外長今聚焦烏戰與印太 並對維護台海安全達成共識

G7/日本/烏戰/台海

世界工業7國集團外長會議今天進入正式討論議程，聚焦烏克蘭戰爭，印太戰略以及台海安全議題。工業7國集團在昨天晚上的工作晚宴上，還強調確認了台灣海峽和平與穩定的重要性，就要求和平解決兩岸問題達成了一致。

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據共同社今天報道，世界工業七國集團（G7）外長會議16日在日本長野縣輕井澤町的酒店開幕。第二天的17日上午啟動了第一部分的正式討論。各方圍繞印度太平洋地區及烏克蘭局勢等交換意見。在俄烏衝突及中國軍事活動活躍使安保環境不穩定的背景下，18日彙總的聯合聲明中，能否就維持基於法治的國際秩序發出強有力的訊息成為焦點。

擔任會議主席的日本外相林芳正以及美國國務卿布林肯、英國外交發展大臣克萊弗利、法國外長科隆納、德國外長貝爾伯克等人出席了會議。歐盟（EU）外交與安全政策高級代表博雷利因新冠檢測結果呈陽性未能參會，由歐盟對外行動署副秘書長莫拉代理出席。

據共同社，會議討論第一部分主要討論印太、南亞及太平洋島國。各方還會共商新興市場國家和發展中國家面臨的能源和糧食價格高漲問題，以及氣候變化課題。之後的第二部分將聚焦烏克蘭局勢，探討加強對俄制裁、對烏的軍事層面援助及如何開展戰後恢復與重建等。

該報道稱，在16日晚的工作晚宴上確認了台灣海峽和平與穩定的重要性，就要求和平解決兩岸問題達成了一致。此外強烈譴責朝鮮屢次發射彈道導彈，各國對解決朝鮮綁架日本人問題表示了支持。