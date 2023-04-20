也門首都薩那發生嚴重踩踏事故 至少85人死亡

也門， 事故

2023年4月19日，也門薩那，周三晚間一個穆斯林齋月分發慈善金活動，發生嚴重踩踏事故

也門首都薩那4月19日晚間一個齋月慈善發放活動發生嚴重踩踏事故，造成至少85人死亡，322人受傷，這是10年來死亡人數最多的踩踏事件之一。

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也門是阿拉伯半島最貧窮國家，自2014年以來始終處於胡塞叛軍與親政府部隊間衝突。悲劇事件發生在叛軍控制的首都薩那。據薩那一名胡塞武裝官員說，踩踏事件至少造成“85人死亡、322人受傷”，另一名衛生官員說，有13名傷者情況危急。

這名因未獲授權對媒體發言而不願透露姓名的官員說：“死者中有婦女和兒童。”

法新社報道，事故發生在開齋節前幾天，薩那老城區一所學校正在為窮人發放慈善金，當時有數百人聚集。

薩那當局說，一些商戶經管理部門批淮當街分發現金，釀成踩踏悲劇。涉事商戶已被逮捕

據叛軍電視頻道Al-Masirah播放的一段視頻，人群堆迭在一起，人們在混亂中拚命沿着人牆往上爬，試圖逃生。身著軍服的武裝士兵和工作人員一邊試圖救援，一邊要求人群往後退。

胡塞武裝的一名高官將事故歸咎於通往學校的街道過於狹窄，而 "人太多"。當大門打開時，人群衝上樓梯，衝向預定發放慈善金的學校操場。但也有目擊者說，槍聲引起了人們奔跑。

當地媒體報道，叛軍最高政治委員會主席馬沙特已宣布成立委員會，調查事故原因"。

據法新社統計，這次踩踏事件是十年來死亡人數最多的一次。也門連年戰亂已經造成數十萬人死亡，3000萬也門人陷入世界最嚴重的人道主義危機，超過四分之三的也門人口依賴國際援助。

去年在聯合國斡旋下達成的為期六個月的休戰協議在10月到期後未能延續，但當地局勢保持了相對平靜。上周，在阿曼的調解陪同下一個沙特代表團前往薩那，為恢復休戰協議、簽訂更持久的停火舉行會談。在此背景下，也門政府和叛軍在最近幾天交換了近900名囚犯。